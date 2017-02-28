Известный хоккеист Владимир Петров умер от рака

Двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею Владимир Петров скончался в возрасте 69 лет. Известно, что спортсмен умер от онкологического заболевания.

О кончине Петрова сообщили в столичном ЦСКА, за который он выступал. Как уточнил бывший партнер хоккеиста по сборной СССР и ЦСКА Борис Михайлов, за полтора месяца рак буквально "съел" спортсмена.

"Это произошло сегодня в четыре утра. Жена его позвонила в седьмом часу. Сам я держусь, не переживайте", – цитирует его "Спорт-Экспресс".

Смерть известного хоккеиста прокомментировал министр спорта России Павел Колобков. "Это огромная потеря для всего отечественного спорта и мирового хоккея. Для меня лично его уход стал также огромным ударом, я рос на советском хоккее, и великая тройка Михайлов – Петров – Харламов для меня всегда была символом нашего спорта", – сказал он.

Сегодня ночью не стало Владимира Петрова. ФХР выражает соболезнования родным и близким Владимира Владимировича: https://t.co/O1PGavREKJ pic.twitter.com/Uj25QifEJy — Хоккей России (@russiahockey) 28 февраля 2017 г.

Колобков подчеркнул, что знаменитый хоккеист был прекрасным игроком и хорошим руководителем, он успешно реализовывал проекты по развитию массового и детско-юношеского хоккея, передает ТАСС. Министр спорта выразил соболезнования семье Петрова, а также отметил, что необходимо поддержать ЦСКА, который потерял "одну из своих легенд".

Петров был воспитанником московского клуба "Крылья Советов", за который играл с 1965 года. В 1967-м Анатолий Тарасов пригласил его в ЦСКА, где он выступал в тройке с двумя другими легендарными хоккеистами – Борисом Михайловым и Валерием Харламовым и стал одиннадцатикратным чемпионом СССР.