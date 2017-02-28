Шепелев высказался о смерти Петрова

Караченцов пострадал в ДТП Страсти вокруг Дианы Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
За что травят Диану Шурыгину
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Гузеева рассталась с мужем
партнеры
Среда 1 марта
Лента новостей
20:17
Кандидат в президенты Франции получил яйцом в голову (видео)
20:01
Куклачев отправляет своих кисок в "декретный отпуск"
19:57
Водитель сбил полицейского на севере Москвы
19:47
В Калифорнии самолет рухнул на жилой дом
19:45
Чиновники в России стали больше зарабатывать
19:30
Мединский в четвертый раз станет папой
19:23
Пригожин заговорил о сбежавшем муже Хлебниковой
18:45
Какие автомобили облюбовали угонщики в Москве
18:31
Молдавия внезапно отзывает посла из России
18:20
Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева
18:04
Голливудские звезды-однолюбы
17:57
Названы самые грязные российские регионы
17:57
Сирийские войска выбивают "ИГ" из Пальмиры
17:36
Донбасс нанес Киеву сокрушительный удар
17:29
Под Псковом начались российско-белорусские учения
17:21
Активисты "Стопхарама" гоняют в Москве мусульман-алкоголиков
17:18
Минфин выступил против повышения пенсий
17:15
Март в России будет аномальным
17:11
Что мешает добиваться целей
17:04
Новый ведущий "Модного приговора" вышел в свет с Амалией Мордвиновой
17:01
Что известно о новом бомбардировщике ПАК ДА
16:53
На востоке Москвы мужчину подстрелили в ягодицу
16:47
Любовный гей-треугольник Игоря Чапурина
16:24
Выпившая жена Караченцова села за руль после поминок
16:24
Cамые кошачьи места на планете
16:16
Литр воздуха Альп продают по 167 долларов
16:14
Миллиардер Рыболовлев потерял $120 миллионов
16:05
В приюте для животных в Москве случился пожар
15:59
Безутешный Киев оплакивает экспорт в Россию
15:57
Меньщиков об участии Шурыгиной в "Доме-2"
15:46
Тест-Драйв Smart Brabus. Быстрый Вжик
15:42
Савченко готова стать украинским Пиночетом
15:36
За что фильм о геях получил "Оскар"
15:34
Гороскоп здоровья на март 2017 года
15:33
Учителя отметили вечеринкой увольнение директора-самодура (видео)
15:32
Посреди Москвы-реки обнаружено огромное пятно
15:24
Где в Москве самые дешевые квартиры
15:16
Любовника Чапурина рассекретили
15:12
В мусорке на юге Москвы нашли труп младенца
15:09
Звезду известного сериала арестовали на Урале
15:01
Спасением от рака назвали голод
14:54
Когда выйдет новый сезон "Игры престолов"
14:52
Пьяную москвичку ограбили после изнасилования на парковке
14:44
Помощница Трампа оправдалась за развратную позу
14:41
Россия стала главным инвестором Украины
14:40
Северные олени массово сбегают из Карелии
14:34
Отец Фриске: В этом деле многое неясно
14:29
Россиянам предложили выживать на 46 рублей в день
14:24
Как лаборантка Даля Грибаускайте стала президентом
14:23
Калифорния уходит под землю
14:17
Почему Европа игнорирует расследование трагедии в Одессе
14:08
РИФ+КИБ пройдет в 21-ый раз
14:06
Новая люксовая Nokia 3310 будет посвящена Путину
13:58
Чубайс ждет травли на ток-шоу Соловьева
13:56
Васильев высказался о дебюте Бартенева в "Модном приговоре"
13:46
В Испании выбрали "секс-царя"
13:44
Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей
13:43
Настасья Самбурская получила по лицу
13:40
Депутата избили в подъезде своего дома
13:35
Пригожин выбрал Донецк для "Евровидения"
13:32
В Москве ждут шторм
13:26
Жену кандидата в президенты Франции задержала полиция
13:16
Значение имени Леонид
13:12
Самые ожидаемые фильмы марта
13:12
Дочь Пескова пожаловалась на жизнь Трампу
13:09
У москвича на почте изъяли полтонны икры
13:08
Костромского бизнесмена похитили у банка в Петербурге
13:03
В семье Елены Яковлевой прибавление
12:57
Россиян лишат новых праздников
12:47
В Москве со стрельбой задержали убийцу сотрудника МВД
12:40
Трамп испугался ехать в гости к Елизавете
12:34
Беременная Довлатова гнобит Поргину
12:16
"Зверопой": Денег нет, но вы держитесь
12:15
Полуголые белорусы снялись в рекламе женского белья (видео)
12:13
Интерпол задержал в Москве банкира Цоя
12:10
Ольга Погодина заливает страх алкоголем
12:07
Мертвую пенсионерку со сломанной челюстью нашли в Москве
12:04
Москвич сбил в горах архызского барана (видео)
11:52
Донбасс посадил Киев на голодный паек
11:37
Юрий Лоза: Голова на плечах должна быть!
11:36
Дмитрий Колдун боится за участника "Евровидения"
11:28
Меланья Трамп затмила мужа в конгрессе
11:22
Народная артистка Евдокимова попала в больницу
11:13
Найдена связь лишнего веса с раком
11:01
Ученые создали лекарство для "скорострелов"
11:01
Жена Караченцова выпила перед аварией
10:58
Соседи обстреляли москвича за громкую музыку
10:55
Как менялась Настасья Самбурская
10:50
Банду педофилов из Челябинска судят за 350 преступлений
10:48
Александр Панайотов о разводе и алкоголизме
10:33
В Ксению Новикову швырнули колбасой
10:31
Споткнувшаяся на лестнице москвичка разбилась насмерть
10:21
В центре Москвы горит салон красоты
10:16
Эрнста попросили бойкотировать "Рейховидение" в Киеве
10:13
У беглеца Вороненкова нашли жилье в Москве на миллиард
10:03
Воспоминания Обамы оценили в $60 миллионов
09:52
Голая грудь звезды "Гарри Поттера" произвела фурор
09:47
Как вычислить неверную любовницу
09:42
В пустующем доме под Москвой нашли тело мужчины
09:31
При пожаре на юго-востоке Москвы пострадал человек
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зачем День защитника Отечества хотят перенести на август
Сколько Диана Шурыгина зарабатывает на своем горе
Караченцов доставлен в больницу после страшной аварии
Фриске бьются за каждую копейку
Жена Караченцова выпила перед аварией
Ефремов высказался о геях в кино
Спорт

Шепелев высказался о смерти Петрова

Владимир Петров. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Олимпийский чемпион, тренер Сергей Шепелев выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного хоккеиста Владимира Петрова. Он подчеркнул, что выступал вместе со знаменитым спортсменом за сборную в 1981 году.
прочитано 5171 раз

"Мне представилась честь поиграть с такими великими людьми, как Михайлов, Петров, Харламов. Это была сильнейшая тройка Советского Союза. Владимир Петров внес неоценимый вклад в развитие российского хоккея", – цитирует Сергея Шепелева "Спорт-экспресс".

ПО ТЕМЕ

Известный хоккеист Владимир Петров умер от рака

Знаменитый футболист умер после жестокого избиения под Киевом

Скончался бывший футболист московского "Спартака"

Смерть выдающегося хоккеиста прокомментировали и другие представители российского спорта. Вице-премьер Виталий Мутко выразил соболезнования родным Владимира Петрова и подчеркнул, что он был добрым и отзывчивым человеком. 

"До последнего дня занимался развитием хоккея, много трудился. Его кончина – огромная утрата не только для российского, но и для мирового хоккея", – цитирует Мутко ТАСС

Президент Федерации хоккея Владислав Третьяк поделился воспоминаниями о работе со спортсменом. "Ушел из жизни легендарный центрфорвард ЦСКА и сборной СССР по хоккею Владимир Петров, неординарный и мужественный человек. Он особенно ярко себя проявил на Олимпийских играх 1972 года, был лидером в команде. Это большая утрата для нас, это – человек-легенда", – приводит его слова Life.ru. 

Третьяк подчеркнул, что в последние годы Петров много времени уделял Всероссийскому клубу юных хоккеистов "Золотая шайба". Он делал все возможное, чтобы заинтересовать ребят профессиональным спортом. 

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отметил, что Владимир Петров был идеальным центральным нападающим для своих не менее талантливых партнеров Бориса Михайлова и Валерия Харламова. "Это был техничный, достаточно быстрый, умный игрок, умевший вести единоборства, как и положено центральному нападающему, и достаточно результативный", – цитирует его "Р-Спорт".   

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею Владимир Петров скончался в возрасте 69 лет. Спортсмен умер от рака. 

Автор: Светлана Сидорчук28 февраля 2017, 12:08

комментарии

Политика

Как лаборантка Даля Грибаускайте стала президентом
Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева
Савченко готова стать украинским Пиночетом
Трамп испугался ехать в гости к Елизавете

Шоу-бизнес

Пригожин заговорил о сбежавшем муже Хлебниковой
Первое видео с Караченцовым после аварии
Брэд Питт вернулся к Дженнифер Энистон
Голливудские звезды-однолюбы

Проишествия

Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу

Lifestyle

Cамые кошачьи места на планете
Миллиардер Рыболовлев потерял $120 миллионов
За что фильм о геях получил "Оскар"
Когда выйдет новый сезон "Игры престолов"
Шоу-бизнес

Александр Панайотов о разводе и алкоголизме

Популярный исполнитель стал героем передачи "Наедине со всеми"
Шоу-бизнес

Ольга Погодина заливает страх алкоголем

Популярная актриса и продюсер дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Дочь Пескова пожаловалась на жизнь Трампу

Недовольная Елизавета обратилась к лидеру американской нации
Lifestyle

За что фильм о геях получил "Оскар"

Тихая малобюджетная драма стала самым громким событием года

Гороскоп

Максаковой придется бежать из Украины
Гороскоп здоровья на март 2017 года
Караченцов платит здоровьем за ошибки молодости
Бизнес-гороскоп на март 2017 года

Фоторепортажи

Новый ведущий "Модного приговора" вышел в свет с Амалией Мордвиновой
Как менялась Настасья Самбурская
Бондарчук и Седокова ужаснули нарядами
Виктория Боня пришла на вечеринку "Оскара"

Спорт

Француз забил самый курьезный гол года (видео)
Мейвезера обокрали во время пьянки с Бибером
Путин призвал прислушаться к обвинениям Макларена
Сын опроверг смерть хоккеиста Петрова от рака

Регионы

Москвич сбил в горах архызского барана (видео)
Мальчика под Пензой 20 раз ударили ножом
У заботящейся о бездомных собаках россиянки насмерть загрызли дочь
Французские лыжники штурмуют пик Черского
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru