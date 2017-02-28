Шепелев высказался о смерти Петрова

Олимпийский чемпион, тренер Сергей Шепелев выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного хоккеиста Владимира Петрова. Он подчеркнул, что выступал вместе со знаменитым спортсменом за сборную в 1981 году.

"Мне представилась честь поиграть с такими великими людьми, как Михайлов, Петров, Харламов. Это была сильнейшая тройка Советского Союза. Владимир Петров внес неоценимый вклад в развитие российского хоккея", – цитирует Сергея Шепелева "Спорт-экспресс".

Смерть выдающегося хоккеиста прокомментировали и другие представители российского спорта. Вице-премьер Виталий Мутко выразил соболезнования родным Владимира Петрова и подчеркнул, что он был добрым и отзывчивым человеком.

"До последнего дня занимался развитием хоккея, много трудился. Его кончина – огромная утрата не только для российского, но и для мирового хоккея", – цитирует Мутко ТАСС.

Президент Федерации хоккея Владислав Третьяк поделился воспоминаниями о работе со спортсменом. "Ушел из жизни легендарный центрфорвард ЦСКА и сборной СССР по хоккею Владимир Петров, неординарный и мужественный человек. Он особенно ярко себя проявил на Олимпийских играх 1972 года, был лидером в команде. Это большая утрата для нас, это – человек-легенда", – приводит его слова Life.ru.

Сегодня ночью не стало Владимира Петрова. ФХР выражает соболезнования родным и близким Владимира Владимировича: https://t.co/O1PGavREKJ pic.twitter.com/Uj25QifEJy — Хоккей России (@russiahockey) 28 февраля 2017 г.

Третьяк подчеркнул, что в последние годы Петров много времени уделял Всероссийскому клубу юных хоккеистов "Золотая шайба". Он делал все возможное, чтобы заинтересовать ребят профессиональным спортом.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отметил, что Владимир Петров был идеальным центральным нападающим для своих не менее талантливых партнеров Бориса Михайлова и Валерия Харламова. "Это был техничный, достаточно быстрый, умный игрок, умевший вести единоборства, как и положено центральному нападающему, и достаточно результативный", – цитирует его "Р-Спорт".

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею Владимир Петров скончался в возрасте 69 лет. Спортсмен умер от рака.