Знаменитый футболист умер после жестокого избиения под Киевом
В окрестностях Киева 20 января неизвестные остановили автомобиль Виктора Чанова и избили спортсмена. В результате нападения вратарь получил многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. Чанову потребовалась экстренная госпитализация. На следующий день ему была сделана сложная операция, передает "Спорт-Экспресс".
Однако точная причина смерти легенды киевского "Динамо" не сообщается. Также пока неизвестно, где и когда состоится прощание с футболистом.
Виктор Чанов трижды выигрывал чемпионат СССР и становился пятикратным обладателем Кубка страны. В 1986 году с киевским "Динамо" завоевал Кубок обладателей Кубков, пишет gordonua.com.
Он защищал ворота донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо", а также выступал за израильские клубы "Маккаби" из Хайфы и "Бней Иегуду". Чанов провел 21 матч за сборную СССР, в том числе участвовал в финальной части чемпионата мира 1986 года.
С 1995 года он начал тренерскую карьеру. Виктор Чанов работал в киевских ЦСКА и "Динамо".
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