Знаменитый футболист умер после жестокого избиения под Киевом

Спорт

Оставшийся без работы Слуцкий сильно похудел

Экс-тренер ЦСКА скинул почти десять килограммов
Спорт

В Германии оставили Тюмень без чемпионата мира

Об этом решении сообщил немецкий журналист
партнеры
Четверг 9 февраля
Лента новостей
10:50
Нобелевку делят между Путиным и Трампом
10:45
В московской столовой избили и ограбили мужчину
10:41
Кто содержит певицу Глюк'Ozу
10:30
В Подмосковье жертвами крупного ДТП стали три человека
10:28
Погода принесет страдания москвичам
10:15
Елена Летучая рассказала о ребенке
10:08
Юный житель Москвы упал с 23-го этажа и погиб
10:07
У отлучившейся в магазин москвички похитили бойцовскую собаку
09:48
Уборщик метро за год заработал 16 миллионов рублей
09:45
В центре Москвы автомобиль Минобороны столкнулся с такси
09:38
Мэр города в Иркутской области задержан на рабочем месте
09:28
17-летняя дочь затмила Риз Уизерспун на красной дорожке
09:21
Столичное жилье может резко упасть в цене
09:12
Женщина покормила грудью поросенка во время интервью (видео)
08:38
Пелагея обратилась к врачу с адской болью
08:38
Организатор терактов 11 сентября написал письмо Обаме
08:33
С самолетом Трампа случилось ЧП
08:30
Кара-Мурза-младший вышел из комы
08:10
Смертельное ДТП с участием 12 авто парализовало МКАД
07:47
В шахте лифта московского ТЦ найдено тело
00:24
Солнцев отругал девушек "Дома-2"
22:08
Шоу "Битва экстрасенсов" отметили в День науки
22:04
Подробности нападения украинского дизайнера на юную москвичку
21:57
Мускулистая Барби делает жим лежа и приседает со штангой (фото)
21:35
Крестница принца Чарльза найдена мертвой
21:23
В Дании подсчитали убытки от толстых граждан
21:16
Двуликий Янус американских санкций
21:04
Жительнице Кировской области выдали кредит под 2379%
20:58
Составлен список покупок по продовольственным карточкам
20:44
Что приватизируют в Москве за три года
20:33
Три семейных кризиса Королевой и Глушко
20:15
Дэнни Бойл раскрыл сюжет сиквела "На игле"
20:07
Стальные нервы Путина восхитили россиян (видео)
19:33
Загадка гибели Пушкина в отечественном кино
19:28
Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
19:26
Рабочий напал сам на себя с ножом из страха перед женой
19:08
Жительница Апатитов потеряла аппетит из-за лапы крысы в хлебе
18:52
У "Моны Лизы" нашли сифилис
18:48
В Москве пассажир убил таксиста в едущей машине
18:33
Мужчины надели корсеты и платья
18:20
Необычные таланты известных политиков
18:15
В Испании мать сделала путану из русской девочки
18:09
Что нужно знать про карточки на еду
17:46
Огненное облако убийцы Гиви
17:36
Российским звездам угрожают убийством вымогатели
17:27
Ляшко с матом скатился с лестницы Рады (видео)
17:12
Какая трава может спасти от рака мозга
17:05
Высоцкая очаровала разведенного Егора Кончаловского
17:00
Навальный вновь получил срок
16:56
Шойгу и Пиманов сняли кино
16:54
Россия готовит новое потрясение для Лукашенко
16:50
Долги перед гуковскими шахтерами погасят к июлю
16:49
После отставки заместителя Ройзман вспомнил про расстрелы
16:46
Народ бурно отреагировал на замену Корчевникова Шепелевым
16:38
Студент получил гвоздь в череп во время драки в Москве
16:33
Онкобольная певица о скандале с миллионером: Он меня убивает!
16:21
Лысый из Brazzers призвал россиян бороться за порно
16:05
Путин отметил вклад молодых ученых
15:54
Бессрочная приватизация жилья пойдет на пользу обществу
15:50
Кабаева лишила Тимати волос
15:48
Дума намерена контролировать перераспределение бюджета
15:38
После убийства Гиви Украину приравняли к "ИГ"
15:33
Путин о неизбежности прекрасного будущего России
15:25
Полицейского и прохожего наградили за спасение женщины из Москвы-реки
15:00
Чем пахнет настоящий мужчина
14:57
Шойгу написал географический диктант на максимальную оценку
14:55
Располневшие амурские тигры восхитили блогеров
14:51
У музыканта Григория Лепса нашли серьезное заболевание
14:45
Названа дата похорон комбата Гиви
14:20
Водонаеву обругали за обнаженную грудь в транспорте
14:15
Няня побила Татьяну Тарасову
14:13
Янковский сводил в кино экс-невесту Абрамовича
14:10
Чем известен погибший лидер ополченцев Донбасса
14:08
Следователь из Барвихи устроила гонки на льду
14:03
Страшные кадры с места убийства Гиви
14:01
Фестиваль в Сочи станет праздником для молодежи со всего мира
13:42
В Москве мужчина с пистолетом отобрал у прохожего 200 тысяч
13:38
Невеста Тимати похвасталась авто за 11 миллионов
13:29
Анна Седокова показала округлившийся живот
13:19
Ухажер обозвал 54-летнюю Сябитову сумасшедшей нимфоманкой
13:12
Владеющий 59 квартирами депутат Госдумы подал на банкротство
13:12
Миллионер обвинил борющуюся с раком певицу в обмане
13:07
В Москве студентка ранила одногруппника ножом в висок
12:55
Кремль назвал цель заказчиков убийства Гиви
12:45
Сбежавший Дюжев отказался возвращаться домой
12:36
В Нигерии похитили россиян
12:30
Комбат Гиви предчувствовал свою смерть
12:23
Дмитрий Шепелев станет новым ведущим "Прямого эфира"
12:21
Корчевников об уходе из "Прямого эфира"
12:14
Маккейн устроил Трампу истерику из-за Кара-Мурзы
12:12
Кабинет Гиви полностью сгорел после теракта
12:04
Звезда КВН о лечении от рака
11:59
Резвящийся на волнах Обама взбесил американцев
11:57
Десятилетняя девочка спасла из горящего дома братьев и сестер
11:53
Челябинец убил котов жены из-за испорченных тапочек
11:45
Борис Гребенщиков шокировал студентов
11:37
В Таиланде разбился российский турист
11:29
Борис Корчевников покидает ток-шоу "Прямой эфир"
11:27
Садальский о беременной Довлатовой: Она сошла с ума
11:24
Украина сплясала на костях убитого Гиви

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Больной Хворостовский держится из последних сил
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Народ бурно отреагировал на замену Корчевникова Шепелевым
Дмитрий Шепелев станет новым ведущим "Прямого эфира"
Лидер ополченцев Гиви убит в Донбассе
Собака изуродовала москвичку и ее подругу
Страшные кадры с места убийства Гиви
Спорт

Знаменитый футболист умер после жестокого избиения под Киевом

Виктор Чанов. Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС
Известный украинский и советский вратарь Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни. За три недели до гибели на легендарного футболиста было совершено жестокое нападение.
прочитано 4765 раз

В окрестностях Киева 20 января неизвестные остановили автомобиль Виктора Чанова и избили спортсмена. В результате нападения вратарь получил многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. Чанову потребовалась экстренная госпитализация. На следующий день ему была сделана сложная операция, передает "Спорт-Экспресс".

Виктор Чанов. Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

Однако точная причина смерти легенды киевского "Динамо" не сообщается. Также пока неизвестно, где и когда состоится прощание с футболистом.

Виктор Чанов трижды выигрывал чемпионат СССР и становился пятикратным обладателем Кубка страны. В 1986 году с киевским "Динамо" завоевал Кубок обладателей Кубков, пишет gordonua.com.

Он защищал ворота донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо", а также выступал за израильские клубы "Маккаби" из Хайфы и "Бней Иегуду". Чанов провел 21 матч за сборную СССР, в том числе участвовал в финальной части чемпионата мира 1986 года.

С 1995 года он начал тренерскую карьеру. Виктор Чанов работал в киевских ЦСКА и "Динамо".

Автор: Алёна Нестерова9 февраля 2017, 08:18

комментарии

Политика

Чем известен погибший лидер ополченцев Донбасса
Маккейн устроил Трампу истерику из-за Кара-Мурзы
Украина сплясала на костях убитого Гиви
Шойгу и Пиманов сняли кино

Шоу-бизнес

Кто содержит певицу Глюк'Ozу
Елена Летучая рассказала о ребенке
Россияне молятся за здоровье Бориса Корчевникова
Пелагея обратилась к врачу с адской болью

Проишествия

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Крестница принца Чарльза найдена мертвой
После убийства Гиви Украину приравняли к "ИГ"
Собака изуродовала москвичку и ее подругу

Lifestyle

Загадка гибели Пушкина в отечественном кино
Дэнни Бойл раскрыл сюжет сиквела "На игле"
У музыканта Григория Лепса нашли серьезное заболевание
Борис Гребенщиков шокировал студентов
Шоу-бизнес

Няня побила Татьяну Тарасову

Тренер перенесла операцию на позвоночнике
Гороскоп

Три семейных кризиса Королевой и Глушко

В браке певицы и стриптизера все совсем не гладко
Шоу-бизнес

Елена Летучая рассказала о ребенке

Популярная телеведущая дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Кто содержит певицу Глюк'Ozу

Репортеры выяснили интересные подробности о личной жизни звезды

Гороскоп

Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери
Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года
Гороскоп здоровья на февраль 2017 года

Фоторепортажи

17-летняя дочь затмила Риз Уизерспун на красной дорожке
Мужчины надели корсеты и платья
Янковский сводил в кино экс-невесту Абрамовича
Как после пластики менялась Вера Алентова

Спорт

Знаменитый футболист умер после жестокого избиения под Киевом
Оставшийся без работы Слуцкий сильно похудел
Эрнст о самом громком провале Олимпиады в Сочи
Теннисист вывел судью из строя попаданием в глаз (видео)

Регионы

Десятилетняя девочка спасла из горящего дома братьев и сестер
Меркель родила козлу Тимуру первенца
Женщина выкинула в окно шестерых детей во время пожара
Пациент замерз насмерть у закрытых дверей дома инвалидов
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru