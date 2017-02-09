Знаменитый футболист умер после жестокого избиения под Киевом

Известный украинский и советский вратарь Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни. За три недели до гибели на легендарного футболиста было совершено жестокое нападение.

В окрестностях Киева 20 января неизвестные остановили автомобиль Виктора Чанова и избили спортсмена. В результате нападения вратарь получил многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. Чанову потребовалась экстренная госпитализация. На следующий день ему была сделана сложная операция, передает "Спорт-Экспресс".

Однако точная причина смерти легенды киевского "Динамо" не сообщается. Также пока неизвестно, где и когда состоится прощание с футболистом.

Виктор Чанов трижды выигрывал чемпионат СССР и становился пятикратным обладателем Кубка страны. В 1986 году с киевским "Динамо" завоевал Кубок обладателей Кубков, пишет gordonua.com.

Он защищал ворота донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо", а также выступал за израильские клубы "Маккаби" из Хайфы и "Бней Иегуду". Чанов провел 21 матч за сборную СССР, в том числе участвовал в финальной части чемпионата мира 1986 года.

С 1995 года он начал тренерскую карьеру. Виктор Чанов работал в киевских ЦСКА и "Динамо".