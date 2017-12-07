"Спартак" потерпел крупное поражение от "Ливерпуля"

Английская команда "Ливерпуль" разгромила на своем поле московский "Спартак" в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 7:0.
"Спартак" занял третье место в группе и теперь продолжит выступление в Лиге Европы, передает Ura.ru. Поражение от "Ливерпуля" стало антирекордом для столичной команды, сообщает РИА ФАН.
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