"Спартак" потерпел крупное поражение от "Ливерпуля"

Английская команда "Ливерпуль" разгромила на своем поле московский "Спартак" в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 7:0.

"Спартак" занял третье место в группе и теперь продолжит выступление в Лиге Европы, передает Ura.ru. Поражение от "Ливерпуля" стало антирекордом для столичной команды, сообщает РИА ФАН.