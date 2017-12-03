Информатор Степанов подло провоцирует МОК на войну с Россией
По мнению Степанова, организаторам Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане необходимо отстранить всю российскую сборную от участия в соревнованиях. Он уверен, что Москва якобы создала допинговую систему, которая поставила крест на мечтах спортсменов.
"Ваша комиссия может это предотвратить. Если у вас хватит смелости", – подло провоцировал он МОК. Степанов уточнил, что допуск России до участия в Олимпиаде ударит по чистым спортсменам, которые, по его словам, и так настрадались, передает "Би-би-си".
Нанесли удар по позиции России в мире спорта и сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA). Немецкий телеканала ARD заявляет, что специалисты организации подтвердили подлинность данных о допинге в российском спорте.
"Похоже, что ее содержимое подтверждает утверждения Родченкова о том, что в течение нескольких лет – с 2012 по 2015 год – были приняты меры для защиты предположительно употреблявших допинг российских спортсменов", – неуверенно произнес глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер. Какие-либо доказательства он не предоставил.
Напомним, что недавно о допинг скандале вновь заговорил главный информатор WADA Григорий Родченков. Он заявил, что его просили подменить пробы украинской спортсменки Виты Семеренко.
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