Предатель Родченков вплел Украину в грязный скандал

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков обрушился с новыми обвинениями на Россию. На этот раз он решил вплести в допинг-скандал Украину.

Скандальное заявление химик беглый эксперт сделал через своего адвоката. Он заявил, что замминистра спорта Юрий Нагорных якобы просил его подменить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко.

"Это касалось украинских биатлонисток, которые представляли угрозу для российской эстафетной команды во время Олимпиады в Сочи. Нагорных был обеспокоен этим", – цитирует его The New York Times. Родченков заявил, что за время своей карьеры неоднократно подменял положительные пробы чистыми, но наоборот – никогда. Информатор WADA добавил, что не мог так поступить со спортсменкой.

Вита Семеренко завоевала две награды во время Олимпиады в Сочи. Она получила золото за выступление на эстафете 4х6 километров, а также серебро в спринте на 7,5 километра. На церемонии закрытия Игр она была знаменосцем украинской национальной сборной.

Напомним, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории переехал Григорий Родченков в США в 2016 году и дал показания против российских спортсменов, одержавших победы на Олимпиаде в Сочи. Международный олимпийский комитет проводит расследование, в результате которого наша страна лишилась десяти медалей, опустившись с первого места в общем зачете на четвертое.

Как писали Dni.Ru, эксперт получил щедрое вознаграждение за свое предательство. Ему дали хорошую квартиру и автомобиль Infiniti.