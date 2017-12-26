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Спорт

Предатель Родченков потерял три бутылки мочи Зайцевой

Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Действия Григория Родченкова на посту директора Московской антидопинговой лаборатории – "презренны и непростительны". Тем не менее он надежный свидетель обвинения в деле против российских спортсменов. Такие взаимоисключающие утверждения содержатся в очередном докладе дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК).

Продолжение: Российских спортсменов лишили Олимпиады студенты
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Решения МОК о дисквалификации российских спортсменов следуют одно за другим. Причем каждое последующее является копией предыдущего - меняются только имена и даты. Исключение составил вердикт по биатлонистке Ольге Зайцевой, удививший экспертов.

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Отличие очередного рожденного комитетом документа – в новых откровениях бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Родченкова. Дисциплинарная комиссия отметила, что очень желала бы пообщаться с "заслуживающим доверия" свидетелем, но почему-то так и не смогла этого сделать. "Снимал показания" с беглого химика только профессор Макларен.

"Дисциплинарная комиссия предпочла бы лично выслушать доктора Родченкова. Однако это не изменяет убежденности в том, что доктор Родченков является честным свидетелем, что его заявления отражают реальность и могут быть использованы в качестве достоверных доказательств", – приводит цитату из доклада "Чемпионат".

Критерии, по которым комиссия оценивает надежность свидетеля, могут показаться странными. "Считая доктора Родченкова надежным свидетелем, дисциплинарная комиссия хочет быть предельно ясной, подтверждая, что никоим образом не учитывает его прошлых действий и его морального характера… При этом его действия как директора Московской лаборатории являются презренными и непростительными", – сказано в докладе.

Итак, моральный облик предателя и беглеца не заставил комиссию усомниться в его россказнях. Которые, судя по довольно сумбурному изложению, и сами не всегда понимают. Вот, к примеру, рассказ о трех бутылках мочи. Какую роль они сыграли в расследовании – непонятно.

"Родченков особо вспоминает об уничтожении многочисленных проб спортсмена. Из-за интенсивности тестирования Родченков подчеркивает, что они почти исчерпали чистую мочу спортсмена. Он помнит, что спортсмен Зайцева предоставила три пластиковые бутылки чистой мочи для замораживания и хранения в ФСБ и что была добавлена дополнительная моча", – пытаются изложить мысли "борца с допингом" авторы документа.

Несмотря на нестыковки, в комиссии уверены, что профессор Макларен и его команда провели "значительную работу в очень сложных условиях при ограниченном количестве времени". В МОК признали, что эта работа "содержала некоторое количество ошибок". Тем не менее чиновники пришли к заключению, что такие мелочи не повлияли на "общую ценность доказательств".

Автор: Андрей Евлампиев26 декабря 2017, 11:37

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