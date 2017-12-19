Предателю Родченкову придумали оскорбительное прозвище

Сбежавшему в США Григорию Родченкову придумали прозвище – обмылок. Так назвали бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории в Паралимпийском комитете России.

Президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и член исполкома Паралимпийского комитета Лев Селезнев сказал, что не понимает, как можно было допустить этого "обмылка" Родченкова до управления, а потом спокойно дать ему уехать за океан. "Сейчас он засел в США как крот и очерняет весь российских спорт", – заявил Селезнев.

Между тем, сегодня, 19 декабря стало известно, что российским паралимпийцам запретили упоминать гражданство на Зимних играх в Южной Корее. Спортсмены получили право выступить на Паралимпиаде-2018 под флагом Международного олимпийского комитета из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России, пишет Lenta.ru

На этом издевательство над спортсменами не закончилось – паралимпийцев могут отстранить от Игр или придумать им новые условия для выступления в Пхенчхане. Но, похоже, ни олимпийцев, ни паралимпийцев не пугают сложности, которые им выдумывают чиновники.

Бывший бобслеист, а ныне депутат Госдумы Алексей Воевода предложил российским спортсменам, лишенным возможности выступать на зимней Олимпиаде 2018 года под национальным триколором, использовать георгиевский флаг и оранжево-черные цвета георгиевской ленты, сообщает "Интерфакс". Леночка получила широкое распространение в России и многих странах как атрибут празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Алексея Воеводу лишили всех завоеванных на Олимпиаде в Сочи титулов за нарушение антидопинговых правил. Он первенствовал в соревнованиях двоек и четверок в экипажах Александра Зубкова.

5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Южной Корее за нарушения антидопинговых правил. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие свою чистоту от допинга. Практически все атлеты, готовившиеся к Играм, заявили о своем участии в них. Позицию спортсменов поддержал президент Владимир Путин.

Экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сбежал в США в 2016 году и дал показания против российских спортсменов, одержавших победы на Олимпиаде в Сочи. Международный олимпийский комитет проводит расследование, в результате которого наша страна лишилась десяти медалей, опустившись с первого места в общем зачете на четвертое.