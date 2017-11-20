Кабаева подколола убитых горем итальянцев
Организаторы миланского мероприятия вручили Кабаевой награду за фестиваль художественной гимнастики "Алина", который спортсменка проводит в Москве уже девять лет. Получая награду, гимнастка не смогла не затронуть болезненную для итальянцев тему – пропуск чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Кабаева заметила, что Риму необходимо развивать и другие виды спорта, в том числе художественную гимнастику. "Мы поможем! На следующий год мы приглашаем сборную команду Италии по групповым упражнениям на наш фестиваль. Пока можете отдохнуть от футбола, а заняться художественной гимнастикой", – иронично заявила россиянка.
Президент миланского фестиваля Франко Аскани признался, что за всю свою жизнь не пропустил ни одной Олимпиады. Особенно итальянцу запомнились Игры в Сочи. По словам Аскани, он не представляет Россию без спорта, передает РЕН ТВ.
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