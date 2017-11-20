Кабаева подколола убитых горем итальянцев

Российская гимнастка Алина Кабаева получила награду на Фестивале спортивного кино и телевидения, который прошел в Милане. Получая "Хрустальную медаль", гимнастка пошутила над итальянцами, которые убиты горем из-за того, что их страна не будет участвовать в чемпионате-2018.

Организаторы миланского мероприятия вручили Кабаевой награду за фестиваль художественной гимнастики "Алина", который спортсменка проводит в Москве уже девять лет. Получая награду, гимнастка не смогла не затронуть болезненную для итальянцев тему – пропуск чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Кабаева заметила, что Риму необходимо развивать и другие виды спорта, в том числе художественную гимнастику. "Мы поможем! На следующий год мы приглашаем сборную команду Италии по групповым упражнениям на наш фестиваль. Пока можете отдохнуть от футбола, а заняться художественной гимнастикой", – иронично заявила россиянка.

Президент миланского фестиваля Франко Аскани признался, что за всю свою жизнь не пропустил ни одной Олимпиады. Особенно итальянцу запомнились Игры в Сочи. По словам Аскани, он не представляет Россию без спорта, передает РЕН ТВ.

Фестиваль спортивного кино и телевидения объединяет 116 стран и считается самым престижным в мире. В этом году в конкурсной программе участвовали более 150 фильмов.