Скромник Роналдо попросил Путина о совместном фото

Многократный чемпион мира по футболу Зубастик Роналдо через знаменитого игрока Диего Марадонну попросил Владимира Путина о совместной фотографии. Курьез произошел перед торжественной церемонией жеребьевки чемпионата мира – 2018.

Кадры с мероприятия появились в Сети. Президент России встретился с мировыми звездами футбола в Кремле. Среди приглашенных знаменитостей были великие Пеле, Диего Марадонна и Роналдо. Путин традиционно чокнулся с каждым из футболистов бокалом шампанского, передает Life.ru.

После праздничного тоста к хозяину вечера подошел Диего Марадонна. Аргентинский форвард рассказал, что до начала мероприятия к нему обратился бразильский коллега, который попросил у приятеля передать Путину его просьбу. "Он такой застенчивый, что не мог попросить сам. Он хочет сфотографироваться с Вами", – сказал Марадонна главе государства. Президент России не отказал Зубастику в просьбе.