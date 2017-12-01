Скромник Роналдо попросил Путина о совместном фото
Кадры с мероприятия появились в Сети. Президент России встретился с мировыми звездами футбола в Кремле. Среди приглашенных знаменитостей были великие Пеле, Диего Марадонна и Роналдо. Путин традиционно чокнулся с каждым из футболистов бокалом шампанского, передает Life.ru.
После праздничного тоста к хозяину вечера подошел Диего Марадонна. Аргентинский форвард рассказал, что до начала мероприятия к нему обратился бразильский коллега, который попросил у приятеля передать Путину его просьбу. "Он такой застенчивый, что не мог попросить сам. Он хочет сфотографироваться с Вами", – сказал Марадонна главе государства. Президент России не отказал Зубастику в просьбе.
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