Сексуальная российская телеведущая возмутила мусульман
Из-за строгого следования законам ислама иранский
государственный канал IRIB всегда останавливает вещание любой передачи, если в ней
участвует откровенно одетая женщина. Как напоминает немецкое издание Bild,
Мария Командная, которая назначена ведущей жеребьевки финальной части
чемпионата мира – 2018, любит побаловать зрителей вызывающими нарядами.
Как только иранские болельщики узнали, кто будет ведущей церемонии, они начали забрасывать Instagram-аккаунт Командной комментариями на английском и арабском, в которых просили девушку надеть что-нибудь поскромнее. "Миссис Мария, пожалуйста, оденьтесь так, чтобы иранское телевидение не отключило трансляцию. Заранее спасибо", – пишут иранцы.
Некоторые из них решили донести свою просьбу на русском, чтобы Командная точно их поняла. Однако машинный перевод не облегчил им задачу: "Мария, дорогая, моя любовь, пожалуйста, держи свою любезность на церемонии. Пожалуйста, выберите правильную обложку. Я люблю тебя", – написал один из комментаторов.
В ответ Мария пообещала, что оденется "прилично". После этого, кажется, все иранцы, имеющие доступ к интернету, стали благодарить Командную. Вопрос в том, будет ли этого достаточно, учитывая, что за Россией наблюдают и блюстители нравов из Саудовской Аравии.
В 2006 году возникла схожая проблема, когда немецкая модель Хайди Клум вышла на сцену в платье с глубоким вырезом. А в 2014-м на Ближнем Востоке на несколько минут прервали вещание с чемпионата в Рио, так как танцовщицы самбы выступали в слишком откровенных нарядах.
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