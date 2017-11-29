Сексуальная российская телеведущая возмутила мусульман

Иранские футбольные болельщики просят журналистку Марию Командную одеться поскромнее на жеребьевку чемпионата мира. Иначе они не смогут посмотреть церемонию.

Из-за строгого следования законам ислама иранский государственный канал IRIB всегда останавливает вещание любой передачи, если в ней участвует откровенно одетая женщина. Как напоминает немецкое издание Bild, Мария Командная, которая назначена ведущей жеребьевки финальной части чемпионата мира – 2018, любит побаловать зрителей вызывающими нарядами.



Как только иранские болельщики узнали, кто будет ведущей церемонии, они начали забрасывать Instagram-аккаунт Командной комментариями на английском и арабском, в которых просили девушку надеть что-нибудь поскромнее. "Миссис Мария, пожалуйста, оденьтесь так, чтобы иранское телевидение не отключило трансляцию. Заранее спасибо", – пишут иранцы.

Публикация от Maria Komandnaya (@komandnaya) Ноя 27 2017 в 8:17 PST

Некоторые из них решили донести свою просьбу на русском, чтобы Командная точно их поняла. Однако машинный перевод не облегчил им задачу: "Мария, дорогая, моя любовь, пожалуйста, держи свою любезность на церемонии. Пожалуйста, выберите правильную обложку. Я люблю тебя", – написал один из комментаторов.

Публикация от Maria Komandnaya (@komandnaya) Окт 12 2017 в 2:01 PDT

В ответ Мария пообещала, что оденется "прилично". После этого, кажется, все иранцы, имеющие доступ к интернету, стали благодарить Командную. Вопрос в том, будет ли этого достаточно, учитывая, что за Россией наблюдают и блюстители нравов из Саудовской Аравии.

Публикация от Maria Komandnaya (@komandnaya) Июл 8 2017 в 9:27 PDT

В 2006 году возникла схожая проблема, когда немецкая модель Хайди Клум вышла на сцену в платье с глубоким вырезом. А в 2014-м на Ближнем Востоке на несколько минут прервали вещание с чемпионата в Рио, так как танцовщицы самбы выступали в слишком откровенных нарядах.



