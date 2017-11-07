Запрет гимна России на Олимпиаде взбесил Москву

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует лишить сборную России возможности исполнять гимн во время соревнований. Политики в Москве отреагировали на скандальную инициативу.

Информация о запрете со стороны МОК появилась на страницах New York Times. Источники издания сообщили, что сборную России хотят отстранить и от участия в церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году.

Намерения Международного олимпийского комитета вызвали бурную реакцию. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев счел происходящее провокацией, направленной на деморализацию сборной России.

"Принятие, так скажем, половинчатого решения, то есть допуска спортсменов под нейтральным флагом и без гимна, на мой взгляд, является неприемлемым. Торг здесь неуместен", – заявил политик. По его словам, такие действия нужно рассматривать как попытку унизить Россию.

Выступать без гимна. Без гимна. А мы думали МОК пробил дно, когда запрещал нашим спортсменам выступать с российским флагом. — Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken) 7 ноября 2017 г.

Высказался по поводу скандальной инициативы и глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. "Нет, я думаю, на таких условиях мы не должны принимать участие в Олимпийских играх", – цитирует его "Р-Спорт". Сенатор не исключил, что подобные решения принимаются из политических соображений.

Взбешены намерениями членов МОК и простые россияне. Пользователи социальной сети Twitter набросились с критикой на спортивных функционеров. "Взять эти пробирки с мочой и вылить их на головы членов МОК, чтобы знали, собаки, кузькину мать!" – написал один из комментаторов. "Судя по заявлениям МОК, гимн России – это тоже допинг", – пошутил другой.