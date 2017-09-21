Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски

Внимание cемитысячного Кремля было приковано к именитой гимнастке. Корреспондент Dni.Ru восторгался красотой и статью спортсменки, наблюдая за ней в зале.

На юбилейный вечер Иосифа Кобзона в Кремлевском дворце билетов было не достать. Семи тысяч мест оказалось мало, чтобы рассадить прославленных спортсменов, актеров, музыкантов, политиков, делегацию земляков юбиляра и прочих почетных гостей. Среди них была и олимпийская чемпионка 2004 года в индивидуальном многоборье, бронзовый призер Игр 2000 года Алина Кабаева.

С распущенными волосами, в ослепительно белой блузке и дизайнерской зеленой цветастой юбке спортсменка выглядела роскошно. Стоило ей появиться в зале, и тысячи любопытных взглядов, сотни биноклей оказались направленными на нее. А она шла и приветливо улыбалась. Пораженные красотой Алины зрители перешептывались: "Настоящая королева!", "Похожа статью на молодую Елизавету Вторую!"

Кабаева заняла место в представительском VIP-партере по соседству с хирургом Леонидом Рошалем, телеведущим Юрием Николаевым и юмористом Владимиром Винокуром. Было заметно, что концерт Кобзона ей очень нравится, а песни – близки.

С Иосифом Давыдовичем Алина Маратовна подружилась во время своей работы на посту депутата Госдумы. По рассадке в зале пленарных заседаний Кобзон тогда оказался соседом Кабаевой. "Замечательное соседство! Некоторые люди просто рядом постоять мечтают. А я целых четыре года буду сидеть с ним. Иосиф Давыдович очень опытный, уважаемый. Мне с ним комфортно, без стеснения задаю вопросы, касающиеся думских процедур, работы в комитетах, – хвасталась Кабаева журналистам. – А на первом заседании подарил нам сувениры в виде кошелечков. Достает несколько и говорит: "Выбирай, какой нравится". Я выбрала. Правда, монетку не положил. Я ему потом сказала, мол, надо бы монетку положить, чтобы деньги водились. Он говорит: "Хорошо, положу!"

Теперь же поклонники (многие, кстати, уже по второму кругу, поскольку поздравляли Кобзона непосредственно в день его 80-летия, 11 сентября) одаривали самого певца. Цветочные магазины столицы в этот день, очевидно, сделали выручку, сравнимую разве что с доходами в Международный женский день. Букеты из цветов и фруктов, корзины, пакеты поклонники возлагали к прямо к ногам Кобзона аки к памятнику. А он все пел, пел, пел... На протяжении пяти часов.