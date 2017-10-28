Беременная Исинбаева пожаловалась на личную жизнь

Известная спортсменка Елена Исинбаева стала гостем передачи "Смак" на Первом канале. Беременная чемпионка разоткровенничалась с ведущим Иваном Ургантом.

Как оказалось, некогда успешная спортсменка теперь практически не выходит с кухни. Ей приходится готовить всю еду, несмотря на то, что она наняла помощницу по хозяйству.

"Муж ест только мою еду. Так что мне приходится много готовить, я стараюсь делать это быстро, но при этом вкусно и полезно", – заявила она. Рассказал Исинбаева и о негативных аспектах личной жизни. Выяснилось, что теперь чемпионка чувствует себя куда менее свободной.

"Каждый день встаю в семь утра, нужно дочку и мужа покормить, мужа на работу проводить, дела по своему Фонду решить, в Москву слетать", – пожаловалась она. Однако нельзя сказать, что Исинбаева несчастна в браке: судя по всему, ей нравится ухаживать за мужем и дочерью Евой.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Окт 28 2017 в 1:28 PDT

Отметим, что уже в 2018 году Исинбаева подарит своему супругу второго наследника. Не исключено, что с появлением еще одного ребенка в семье, домашних хлопот у спортсменки станет только больше.

Уже сейчас можно с уверенностью заявить, что она прекрасно справится с ролью матери двоих детей. Помимо ведения хозяйства, ей уже сейчас удается заниматься общественной деятельностью и участвовать в спортивной жизни страны в качестве функционера.