Убитая горем Исинбаева просит помолиться за умершую маму

Прославленная спортсменка Елена Исинбаева потеряла мать. О своем горе олимпийская чемпионка рассказала в социальной сети.

Елена Исинбаева крайне закрыта и предпочитает не распространяться о личной жизни. Однако горе, которое ее постигло, спортсменка не смогла держать в себе. На официальной страничке в социальной сети Instagram Исинбаева опубликовала фотографию своей матери Натальи и объявила о том, что сегодня, 25 августа, похоронила самого близкого человека.

"Я никогда не выкладывала фото с ней, так как мама не любила фотографироваться. Она была очень веселым, позитивным, добрым, отзывчивыми человеком, но так же очень строгой и требовательной!" – начала свою речь Исинбаева.

Елена выразила благодарность матери. "Мама вложила в нас с сестрой все лучшее, что она умела, и мы ей будем благодарны до конца дней своих. Благодарны за умение верить, веровать и быть индивидуальностями. За снисходительность к людям и умение защитить себя и свою семью. За умение любить и быть любимыми!" – рассказала безутешная спортсменка.

В заключение Исинбаева напрямую обратилась к матери. "Мамуличка, родная моя, покойся с миром! Ты в моем сердце! Тебя нет физически, но я знаю ты с нами навсегда, ведь мы твои дети! Я тебя очень люблю! Всех кто знал мою маму очень прошу помолитесь за упокой ее души! Большое спасибо. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", – завершила свой пост убитая горем Елена.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Авг 25 2017 в 3:12 PDT

Многочисленные подписчики немедленно принялись успокаивать Исинбаеву и выражать соболезнования. "Леночка! Примите мои самые искренние соболезнования! Царствия Небесного Вашей МАМОЧКЕ! Держитесь!😭😭😭🙏🏻🙏🏻🙏🏻", "Лена, держитесь! Мама всегда будет с Вами. Соболезную", "Лена! Светлая память твоей маме! Я знаю, как это тяжело и на самом деле время не лечит, как бы горько это не звучало...для меня это увы так...Но теперь у тебя есть ангел хранитель, который каждую секунду будет рядом с тобой и твоими детьми! Она будет оберегать и подсказывать тебе, надо только научиться понимать это. И помни, когда кто-то уходит от нас, то в скором времени Бог восполняет эту потерю🙏Держись!!!!" – попытались утешить Исинбаеву фанаты.