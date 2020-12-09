Одним из самых частых образов, которые приходят людям в грезах, является животное. "Дни.ру" специально для своих читателей узнали, к чему снится лошадь.



Общее толкование

Благородное животное во сне, как правило, сулит радостные события как в личной жизни, так и в сфере финансов. Чтобы получить подробный ответ на вопрос, к чему снится лошадь, необходимо вспомнить детали.

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Видеть белую лошадь – к удаче. Для незамужней женщины это знак больших перемен – скорого замужества.

Видеть черную лошадь – к обману, измене. Человеку, которому приснилось животное черного цвета, следует внимательнее присмотреться к своему окружению.

Видеть упавшую лошадь во сне не сулит ничего хорошего. Большинство сонников рекомендуют готовиться к разорению и нужде.

Видеть худую лошадь – к потрясениям. Судьба пошлет человеку, которому приснилось изможденное животное, суровое испытание, возможно, болезнь.

Кататься верхом на лошади – к большой прибыли. Если у сновидца есть свой бизнес, то он будет успешным и процветающим.

Укус лошади во сне следует расценивать как хороший знак. Человека ждет продвижение по карьерной лестнице.

Что говорят сонники

Сонник Миллера дает развернутое толкование таких грез. Если сновидец скачет верхом на белой лошади, то это означает, что его окружают верные друзья. Если животное сбрасывает человека, то ему следует готовится к серьезному испытанию, возможно, болезни. Снится раненая или мертвая лошадь – к печальным известиям.

Сонник Цветкова гласит, что лошадь олицетворяет судьбу. Видеть это животное для незамужней девушки хороший знак – скоро она встретит жениха. Взбираться на коня – достигнуть высокого положения в обществе, слезать – потерять его. На лошади нет седла? Это предвестник запретной связи.

Сонник Ванги называет белую лошадь символом благополучия и счастья. Жизнь сновидца в ближайшее время наладится. Породистое животное – это знак прекращения конфликтов на работе и в семье. Если снится изможденная лошадь, то следующий год будет неурожайным.

Сонник Нострадамуса утверждает, что конь с длинной гривой и хвостом предвещает обиду. Человека разочарует кто-то из близких. Взбираться на гору верхом на лошади значит, что сновидец хочет обрести власть. Уход за больным животным предупреждает о трудностях на пути.

Французский сонник рассказывает, к чему снится черная лошадь. Обычно это плохой знак. Человек столкнется с неприятностями и трудностями. Аналогичное толкование и у сна о рыжем коне. Видеть животное в роскошной упряжи во сне – к богатству и безупречной репутации в обществе.

Мнение эзотериков и психологов

Большинство эзотериков придерживаются одного мнения относительно того, к чему снится лошадь. Это животное, по мнению специалистов, предупреждает о ловушке. Недоброжелатель подозревает сновидца в неблаговидном поступке и хочет вывести его на чистую воду.

На вопрос, к чему снится лошадь, ответил и психолог Зигмунд Фрейд. Для него это животное символизирует женский пол. Если мужчине в грезах пришла красивая, статная лошадь, то это значит, что он мечтает найти идеальную спутницу. Верховая езда говорит о желании завести детей.