Появление кровососущих паразитов во сне обычно вызывает неприятные эмоции. К чему снятся вши и стоит ли этого бояться, узнали "Дни.ру".

Общее толкование

Появление мерзких насекомых на голове или одежде во сне нельзя назвать однозначно плохим или хорошим знаком. Чтобы ответить на вопрос, к чему снятся вши, специалисты рекомендуют вспомнить детали увиденного.

Видеть паразитов на себе – к неприятностям. Человека ждут проблемы на работе или в семье. Сновидцу также следует внимательнее относиться к своему здоровью.

Видеть вшей на ком-то другом – это, наоборот, хорошее предвестие. Человека, которому приснились вши, ждет удача в делах. Он сможет достичь своих целей.

Видеть насекомых на домашних или диких животных – плохой знак. Сонник рекомендует готовиться к проблемам с финансами.

Поймать паразита – к болезни и переживаниям. Сновидец будет придавать большое значение недугу.

Уничтожить насекомых – к успешной сделке. Человек, который убил во сне вшей, сможет решить денежные проблемы.

Что говорят сонники

Сонник Миллера предупреждает о возникновении проблем со здоровьем. Человек, которому приснились вши, может в скором времени пережить какое-либо потрясение. Чем больше паразитов, тем больше неприятностей обрушатся на сновидца.

Сонник Цветкова дает положительное толкование. Согласно книге, вши символизируют стабильное материальное положение, достаток. Сновидцу подвернется удобный случай для увеличения доходов.

Сонник Лоффа утверждает, что вши олицетворяют собой различные неурядицы. Если человеку снятся вши на теле, то это означает, что он создает проблемы окружающим, причиняет им боль. Следует пересмотреть свое поведение.

Сонник Ванги связывает этих насекомых с деньгами, финансовым благополучием. Если человек во сне стряхивает с вшей с головы – к успешной операции с деньгами. Если сновидец раздавил их – к избавлению от долгов.

Сонник Нострадамуса считает паразитов хорошим знаком. Человека, которому приснились вши, ожидают семейное счастье, продвижение по карьерной лестнице, прибыль. Чем крупнее насекомое, тем более грандиозное событие произойдет.

Исламский сонник предвещает неприятные события в жизни: переживания, болезни, потери и бедность. Однако если во сне человек смог уничтожить вшей, то в реальности его минуют все несчастья.

Мнение эзотериков и психологов



На вопрос, к чему снятся вши, эзотерики дают однозначный ответ. Человека, который увидел в грезах насекомых, можно смело поздравить: его материальное положение улучшится. Кошелек сновидца в скором времени распухнет от денег.

Иное определение звучит из уст психологов. Так, австрийский психолог Зигмунд Фрейд связывал такой сон с интимными проблемами. Если раньше сексуальная жизнь человека была скучной и однообразной, то после сна, где он избавляется от паразитов, ситуация изменится. У человека, спрашивающего, к чему снятся вши, появится полностью удовлетворяющий его партнер.