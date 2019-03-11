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Сонник

Какие сны снятся перед смертью

Фото: pixabay.com
Наблюдая за умирающими пациентами, американские врачи Центра хосписной и паллиативной помощи в Буффало сделали необычное открытие. Как оказалось, незадолго до смерти люди начинают видеть одинаковые сны. 
прочитано 542 раза

Исследование, в ходе которого ученые заметили любопытное совпадение, длилось 10 лет. Специалисты вели наблюдение за несколькими тысячами пациентов и обнаружили, что 88% людей, перед своей кончиной, видят похожие сны. Согласно полученным данным, 72% безнадежно больных пациентов незадолго до смерти общались с умершими родственниками и друзьями. 59% пациентов в своих последних снах паковали чемоданы или покупали билеты, символично собираясь в последний путь. Некоторые встречали в приснившейся поездке давно умерших родных. При этом, 29% пациентам снились живые близкие люди. Еще 28% видели в своих предсмертных снах приятные воспоминания событий уходящей жизни. А вот умирающим детям, как правило, снились покойные домашние животные, а также взрослые, но, как правило, маленькие пациенты не могли назвать кто именно это был.

Интересно, что похожие сны начинают сниться примерно за 10 недель до смерти, а за три недели до даты кончины их частота увеличивается. Биоэнерготерапевт, астролог Юлия Урусэль объяснила "Дни.ру" возможные причины этих снов. По ее словам, сны, связанные с родом, продиктованы именно лучными фазами, и близкие снятся, как правило, в преддверии полнолуния и новолуния.

"У меня нет никаких сомнений, что перед смертью люди видят вещие сны. Несмотря на то, что не у всех сильно развита интуиция, на краю жизни включается какое-то предупреждение. Человек определенно начинает ощущать, что происходит что-то необратимое. Такие подсказки людям идут очень часто, особенно если в гороскопе человека ярко выражена роль Луны или Нептуна. Именно они отвечают за сновидения, – пояснила эксперт. – Однозначно могу сказать, что в преддверии дня рождения, примерно за месяц, наступает критическое время, когда такие сны могут сниться особенно часто. Кстати, многие люди уходят из жизни именно за месяц до своего дня рождения или на четвертый месяц после него. И если именно в этот период снятся предупреждающие сны, то к ним однозначно стоит прислушаться". 

11 марта 2019, 13:08

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