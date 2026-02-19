Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада

Столица столкнулась с природным вызовом, масштаб которого заставил городские службы перейти в режим максимальной готовности.



Погодная ситуация в московском регионе вышла на пик своей интенсивности. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, нынешняя зима бьет все рекорды, и этот снегопад стал одним из самых серьезных испытаний для города. Прогнозы синоптиков подтверждаются: только за сегодня на улицы выпадет более 70% от всей месячной нормы осадков. Специалисты называют такие показатели аномально высокими даже для сурового января.

Осадки не прекратятся в ближайшие часы. Снег будет идти в течение всего дня, продолжится ночью и захватит следующий день, что создает дополнительную нагрузку на транспортную систему.

Работа на пределе возможностей

С начала января Москва живет в режиме повышенной готовности. В ликвидации последствий стихии задействованы абсолютно все городские службы, включая:

коммунальные бригады;

инженерные подразделения;

спецтехнику для расчистки дорог и дворов.

Мэр отметил, что специалисты работают самоотверженно и круглые сутки, чтобы поддерживать жизнедеятельность мегаполиса.

"Спасибо всем, кто круглые сутки самоотверженно работает на улицах и во дворах", — подчеркнул глава города в своем обращении.

Справится ли город с нагрузкой

Несмотря на то что ситуация официально признана крайне сложной, власти сохраняют уверенность в благополучном исходе. Основной удар стихии приходится на дорожную инфраструктуру, однако мобилизация всех ресурсов позволяет избегать коллапса.

Городским службам приходится бороться не просто со снегом, а с его аномальным количеством, которое прибывает быстрее, чем техника успевает его вывозить. Тем не менее, по словам Собянина, город обязательно справится с этим рекордным снегопадом, как делал это и прежде. Читателям и автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными и по возможности использовать общественный транспорт.