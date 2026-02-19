Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада

Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Четверг 19 февраля

12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели 12:21Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд 10:13Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада

Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада
163

Столица столкнулась с природным вызовом, масштаб которого заставил городские службы перейти в режим максимальной готовности.

Погодная ситуация в московском регионе вышла на пик своей интенсивности. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, нынешняя зима бьет все рекорды, и этот снегопад стал одним из самых серьезных испытаний для города. Прогнозы синоптиков подтверждаются: только за сегодня на улицы выпадет более 70% от всей месячной нормы осадков. Специалисты называют такие показатели аномально высокими даже для сурового января.

Осадки не прекратятся в ближайшие часы. Снег будет идти в течение всего дня, продолжится ночью и захватит следующий день, что создает дополнительную нагрузку на транспортную систему.

Работа на пределе возможностей

С начала января Москва живет в режиме повышенной готовности. В ликвидации последствий стихии задействованы абсолютно все городские службы, включая:

  • коммунальные бригады;
  • инженерные подразделения;
  • спецтехнику для расчистки дорог и дворов.

Мэр отметил, что специалисты работают самоотверженно и круглые сутки, чтобы поддерживать жизнедеятельность мегаполиса.

"Спасибо всем, кто круглые сутки самоотверженно работает на улицах и во дворах", — подчеркнул глава города в своем обращении.

Справится ли город с нагрузкой

Несмотря на то что ситуация официально признана крайне сложной, власти сохраняют уверенность в благополучном исходе. Основной удар стихии приходится на дорожную инфраструктуру, однако мобилизация всех ресурсов позволяет избегать коллапса.

Городским службам приходится бороться не просто со снегом, а с его аномальным количеством, которое прибывает быстрее, чем техника успевает его вывозить. Тем не менее, по словам Собянина, город обязательно справится с этим рекордным снегопадом, как делал это и прежде. Читателям и автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными и по возможности использовать общественный транспорт.

Шоу-бизнес в Telegram

19 февраля 2026, 10:58
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений

В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства нового пятиэтажного корпуса поликлиники №4 в Нахабине, который возводится в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". "Наша задача была в том, чтобы построить новый корпус поликлиники в 2028 году, но строители сказали, что постараются это сделать раньше", – сообщил Андрей Воробьев.

Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей

Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей
Совсем скоро в Троицком округе столицы появится мощнейший промышленный узел, способный закрыть почти все потребности страны в современных источниках энергии. В Краснопахорском районе Москвы развернулось масштабное строительство, которое специалисты уже называют настоящим технологическим прорывом.

Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу

Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу
Столичные площадки подготовили настолько насыщенную программу, что скучать дома точно не получится ни взрослым, ни детям. В рамках масштабного проекта "Зима в Москве" представители городского бизнеса решили удивить горожан необычными форматами отдыха.

Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных

Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных
11 февраля компания "ПРОМОМЕД – Здоровье животных" объявила о выводе на рынок нового ветеринарного препарата Амклав®Вет – комбинированного антибиотика широкого спектра действия для лечения бактериальных инфекций у кошек и собак. Препарат производится на мощностях Группы компаний «ПРОМОМЕД» по принципу полного цикла.

Улицы Казани очистят от снега с помощью наземных беспилотников: роботы показали отличный результат

Улицы Казани очистят от снега с помощью наземных беспилотников: роботы показали отличный результат
Снегопады, которые традиционно создают множество проблем для городских служб, могут стать в Казани делом прошлого. В ближайшие годы привычное шуршание лопат дворников может смениться тихим жужжанием наземных беспилотников, которые уже начали осваивать улицы столицы Татарстана.

Выбор читателей

18/02СрдПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 18/02СрдОставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 17/02ВтрЗапрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 17/02ВтрПочему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 17/02Втр"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 18/02СрдОб этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом