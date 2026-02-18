В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства нового пятиэтажного корпуса поликлиники №4 в Нахабине, который возводится в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

"Наша задача была в том, чтобы построить новый корпус поликлиники в 2028 году, но строители сказали, что постараются это сделать раньше", – сообщил Андрей Воробьев.

По сообщению пресс-службы правительства Подмосковья, новое здание площадью позволит увеличить мощность медучреждения почти вдвое – до 1080 посещений в смену, включая 530 детских.

Медицинскую помощь здесь смогут получать более 60 тысяч жителей Нахабина и соседних населенных пунктов.

По словам директора по строительству компании-подрядчика Валерия Осипова, сейчас на объекте ведутся монолитные работы. К июню планируется завершить возведение корпуса, основные строительные работы закончат в 2026 году.

В новом корпусе разместятся кабинеты компьютерной томографии, эндоскопии, отделение функциональной диагностики и детский дневной стационар на 8 коек. Здания соединят теплым переходом.

Заведующая поликлиникой №4 Красногорской клинической больницы Лариса Батищева отметила, что медучреждение, построенное в 1994 году, перегружено – к нему прикреплено 45 тысяч взрослых и почти 13 тысяч детей. В старом корпусе после открытия пристройки планируют разместить ревматологическое и нефрологическое отделения, добавила она.

Всего в Красногорске по госпрограмме ведутся работы на семи социальных объектах, включая школу на 1100 мест в Павшинской Пойме и наркологическое отделение.