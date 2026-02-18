В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений

Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Среда 18 февраля

21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели 12:21Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд 10:13Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить 06:06Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России: 03:16"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни 00:39Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем 20:14Тест: угадайте названия советских фильмов по одному кадру со скорой 17:14Долина может заработать три миллиона рублей на билетах за один концерт
В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений

В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений
175

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства нового пятиэтажного корпуса поликлиники №4 в Нахабине, который возводится в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

"Наша задача была в том, чтобы построить новый корпус поликлиники в 2028 году, но строители сказали, что постараются это сделать раньше", – сообщил Андрей Воробьев.

По сообщению пресс-службы правительства Подмосковья, новое здание площадью позволит увеличить мощность медучреждения почти вдвое – до 1080 посещений в смену, включая 530 детских.

Медицинскую помощь здесь смогут получать более 60 тысяч жителей Нахабина и соседних населенных пунктов.

По словам директора по строительству компании-подрядчика Валерия Осипова, сейчас на объекте ведутся монолитные работы. К июню планируется завершить возведение корпуса, основные строительные работы закончат в 2026 году.

В новом корпусе разместятся кабинеты компьютерной томографии, эндоскопии, отделение функциональной диагностики и детский дневной стационар на 8 коек. Здания соединят теплым переходом.

Заведующая поликлиникой №4 Красногорской клинической больницы Лариса Батищева отметила, что медучреждение, построенное в 1994 году, перегружено – к нему прикреплено 45 тысяч взрослых и почти 13 тысяч детей. В старом корпусе после открытия пристройки планируют разместить ревматологическое и нефрологическое отделения, добавила она.

Всего в Красногорске по госпрограмме ведутся работы на семи социальных объектах, включая школу на 1100 мест в Павшинской Пойме и наркологическое отделение.

18 февраля 2026, 21:22
Дни.ру✓ Надежный источник

Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей

Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей
Совсем скоро в Троицком округе столицы появится мощнейший промышленный узел, способный закрыть почти все потребности страны в современных источниках энергии. В Краснопахорском районе Москвы развернулось масштабное строительство, которое специалисты уже называют настоящим технологическим прорывом.

Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу

Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу
Столичные площадки подготовили настолько насыщенную программу, что скучать дома точно не получится ни взрослым, ни детям. В рамках масштабного проекта "Зима в Москве" представители городского бизнеса решили удивить горожан необычными форматами отдыха.

Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных

Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных
11 февраля компания "ПРОМОМЕД – Здоровье животных" объявила о выводе на рынок нового ветеринарного препарата Амклав®Вет – комбинированного антибиотика широкого спектра действия для лечения бактериальных инфекций у кошек и собак. Препарат производится на мощностях Группы компаний «ПРОМОМЕД» по принципу полного цикла.

Улицы Казани очистят от снега с помощью наземных беспилотников: роботы показали отличный результат

Улицы Казани очистят от снега с помощью наземных беспилотников: роботы показали отличный результат
Снегопады, которые традиционно создают множество проблем для городских служб, могут стать в Казани делом прошлого. В ближайшие годы привычное шуршание лопат дворников может смениться тихим жужжанием наземных беспилотников, которые уже начали осваивать улицы столицы Татарстана.

Клиентская база компаний Freedom Holding Corp. достигла 7,2 млн человек

Клиентская база компаний Freedom Holding Corp. достигла 7,2 млн человек
Freedom Holding Corp., возглавляемая Тимуром Турловым, демонстрирует впечатляющие результаты развития. По данным компании, общее количество клиентов её организаций достигло 7,2 млн человек. С учётом пользователей компаний-партнёров, входящих в периметр группы, клиентская база экосистемы Freedom выросла до 11 млн человек. Рост клиентской базы и финансовые успехиВ III квартале 2026 фискального года холдинг Freedom Holding значительно нарастил выручку и чистую прибыль.

