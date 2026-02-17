Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей

Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Вторник 17 февраля

16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели 12:21Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд 10:13Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить 06:06Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России: 03:16"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни 00:39Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем 20:14Тест: угадайте названия советских фильмов по одному кадру со скорой 17:14Долина может заработать три миллиона рублей на билетах за один концерт 15:55Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь 14:21"Эффект ощутим, но волшебства ждать не стоит": вся правда о том, как пептиды меняют кожу на самом деле 13:17ТЕСТ "Пятница, 13-е": узнайте, дожили бы вы до финала в классическом фильме ужасов 12:07Алферова уличила во лжи Бероева: актриса сделала резкое заявление о расставании 11:33Соседи не стали молчать: вскрылась неприглядная правда о доме, где теперь прописана Лариса Долина 10:11"Увеличили в два раза": Анна Семенович резко ответила на скандальные кадры из отпуска 09:18Антигистаминные – не панацея: почему в этом году весенняя аллергия станет опаснее и как к ней подготовиться 08:33"Нас подготавливают": Катя Лель раскрыла правду о будущей встрече с инопланетянами 06:02Почему весь мир боится пятницу 13-е: главные приметы и неожиданный взгляд ученых на "проклятую" дату 03:35Простые финики вызывают в организме необратимый процесс: ученые сделали неожиданное заявление 00:48"Крики приманят огонь": почему 13 февраля в доме должна стоять полная тишина 21:20Тест: угадайте советский фильм про отпуск по одному кадру 19:45Барановская больно уколола Аршавина после вынесенного судом решения 18:10Улицы Казани очистят от снега с помощью наземных беспилотников: роботы показали отличный результат
Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей

Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей
215

Совсем скоро в Троицком округе столицы появится мощнейший промышленный узел, способный закрыть почти все потребности страны в современных источниках энергии.

В Краснопахорском районе Москвы развернулось масштабное строительство, которое специалисты уже называют настоящим технологическим прорывом. На территории особой экономической зоны "Технополис Москва" возводят сразу два завода по выпуску аккумуляторных батарей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этот проект станет ключевым шагом к обретению страной полного технологического суверенитета.

Гигафабрики в Красной Пахре: масштаб впечатляет

Новый кластер раскинулся на площади более 34 гектаров. Здесь формируется крупнейшее в России производство систем накопления электроэнергии. Планируется, что к 2030 году эти заводы обеспечат около 70 процентов потребностей отечественного рынка.

Как отметил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, ничего подобного в России раньше не строилось. Речь идет о выпуске самых разных устройств — от миниатюрных аккумуляторов до огромных тяговых батарей для электробусов, машин и даже электросудов. Суммарно два предприятия смогут выдавать до 33 миллионов аккумуляторных ячеек в год.

Почему это важно для обычного человека

Сегодня около трети стоимости любого электромобиля составляет именно батарея. Запуск собственного массового производства в ТиНАО позволит существенно снизить себестоимость экологичных машин и сделать их доступнее для рядовых покупателей.

Кроме цены, значительно вырастут и технические характеристики транспорта:

  • Запас хода электромобиля "Москвич" увеличится более чем на 105 километров и составит внушительные 515 километров.
  • Электробусы смогут проезжать на одной зарядке на 50 километров больше.
  • Скорость зарядки аккумуляторов вырастет на 10–15 процентов при сохранении их прежнего веса.

Поезда метро без рельсов и новые рабочие места

Планы по использованию московских аккумуляторов выходят далеко за рамки автопрома. В перспективе планируется перевести на батареи поезда на нескольких линиях метро. Это позволит частично убрать контактный рельс из тоннелей — зарядка будет происходить только на станциях, пока пассажиры заходят в вагоны.

Проект несет огромную пользу и для жителей Новой Москвы. На двух предприятиях — "Рэнера" и "Инэсис" — создадут более 2,1 тысячи высокотехнологичных рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект превышает 105 миллиардов рублей.

Безопасность и экология на первом месте

Поскольку подобных производств в стране еще не было, требования пожарной безопасности для них разрабатываются МЧС России практически с нуля. Об этом сообщил министр Александр Куренков, который вместе с мэром и главой "Росатома" Алексеем Лихачевым проинспектировал объект.

Заводы будут работать по принципу замкнутого цикла: от подготовки компонентов до полной утилизации старых накопителей. Уровень автоматизации на линиях достигнет рекордных 90–100 процентов, что позволит свести к минимуму вредные выбросы и сделать производство максимально экологичным. Первую продукцию планируют начать выпускать уже в сентябре текущего года.

Шоу-бизнес в Telegram

17 февраля 2026, 15:34
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу

Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу
Столичные площадки подготовили настолько насыщенную программу, что скучать дома точно не получится ни взрослым, ни детям. В рамках масштабного проекта "Зима в Москве" представители городского бизнеса решили удивить горожан необычными форматами отдыха.

Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных

Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных
11 февраля компания "ПРОМОМЕД – Здоровье животных" объявила о выводе на рынок нового ветеринарного препарата Амклав®Вет – комбинированного антибиотика широкого спектра действия для лечения бактериальных инфекций у кошек и собак. Препарат производится на мощностях Группы компаний «ПРОМОМЕД» по принципу полного цикла.

Улицы Казани очистят от снега с помощью наземных беспилотников: роботы показали отличный результат

Улицы Казани очистят от снега с помощью наземных беспилотников: роботы показали отличный результат
Снегопады, которые традиционно создают множество проблем для городских служб, могут стать в Казани делом прошлого. В ближайшие годы привычное шуршание лопат дворников может смениться тихим жужжанием наземных беспилотников, которые уже начали осваивать улицы столицы Татарстана.

Клиентская база компаний Freedom Holding Corp. достигла 7,2 млн человек

Клиентская база компаний Freedom Holding Corp. достигла 7,2 млн человек
Freedom Holding Corp., возглавляемая Тимуром Турловым, демонстрирует впечатляющие результаты развития. По данным компании, общее количество клиентов её организаций достигло 7,2 млн человек. С учётом пользователей компаний-партнёров, входящих в периметр группы, клиентская база экосистемы Freedom выросла до 11 млн человек. Рост клиентской базы и финансовые успехиВ III квартале 2026 фискального года холдинг Freedom Holding значительно нарастил выручку и чистую прибыль.

Собянин: Москва вносит ключевой вклад в достижение национальной цели в сфере креативных индустрий

Собянин: Москва вносит ключевой вклад в достижение национальной цели в сфере креативных индустрий
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что столица России уверенно становится центром креативных индустрий для стран БРИКС. В ходе недавней встречи с Владимиром Путиным Сергей Семенович представил результаты социально-экономического развития города и планы по реализации национальных проектов.

