Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей

Совсем скоро в Троицком округе столицы появится мощнейший промышленный узел, способный закрыть почти все потребности страны в современных источниках энергии.

В Краснопахорском районе Москвы развернулось масштабное строительство, которое специалисты уже называют настоящим технологическим прорывом. На территории особой экономической зоны "Технополис Москва" возводят сразу два завода по выпуску аккумуляторных батарей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этот проект станет ключевым шагом к обретению страной полного технологического суверенитета.

Гигафабрики в Красной Пахре: масштаб впечатляет

Новый кластер раскинулся на площади более 34 гектаров. Здесь формируется крупнейшее в России производство систем накопления электроэнергии. Планируется, что к 2030 году эти заводы обеспечат около 70 процентов потребностей отечественного рынка.

Как отметил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, ничего подобного в России раньше не строилось. Речь идет о выпуске самых разных устройств — от миниатюрных аккумуляторов до огромных тяговых батарей для электробусов, машин и даже электросудов. Суммарно два предприятия смогут выдавать до 33 миллионов аккумуляторных ячеек в год.

Почему это важно для обычного человека

Сегодня около трети стоимости любого электромобиля составляет именно батарея. Запуск собственного массового производства в ТиНАО позволит существенно снизить себестоимость экологичных машин и сделать их доступнее для рядовых покупателей.

Кроме цены, значительно вырастут и технические характеристики транспорта:

Запас хода электромобиля "Москвич" увеличится более чем на 105 километров и составит внушительные 515 километров.

Электробусы смогут проезжать на одной зарядке на 50 километров больше.

Скорость зарядки аккумуляторов вырастет на 10–15 процентов при сохранении их прежнего веса.

Поезда метро без рельсов и новые рабочие места

Планы по использованию московских аккумуляторов выходят далеко за рамки автопрома. В перспективе планируется перевести на батареи поезда на нескольких линиях метро. Это позволит частично убрать контактный рельс из тоннелей — зарядка будет происходить только на станциях, пока пассажиры заходят в вагоны.

Проект несет огромную пользу и для жителей Новой Москвы. На двух предприятиях — "Рэнера" и "Инэсис" — создадут более 2,1 тысячи высокотехнологичных рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект превышает 105 миллиардов рублей.

Безопасность и экология на первом месте

Поскольку подобных производств в стране еще не было, требования пожарной безопасности для них разрабатываются МЧС России практически с нуля. Об этом сообщил министр Александр Куренков, который вместе с мэром и главой "Росатома" Алексеем Лихачевым проинспектировал объект.

Заводы будут работать по принципу замкнутого цикла: от подготовки компонентов до полной утилизации старых накопителей. Уровень автоматизации на линиях достигнет рекордных 90–100 процентов, что позволит свести к минимуму вредные выбросы и сделать производство максимально экологичным. Первую продукцию планируют начать выпускать уже в сентябре текущего года.