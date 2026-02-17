Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу

Столичные площадки подготовили настолько насыщенную программу, что скучать дома точно не получится ни взрослым, ни детям.



В рамках масштабного проекта "Зима в Москве" представители городского бизнеса решили удивить горожан необычными форматами отдыха. С 18 по 26 февраля на разных точках города пройдут десятки бесплатных мастер-классов, лекций и представлений. Главная цель организаторов — не просто развлечь людей, но и дать возможность научиться чему-то новому в компании друзей и семьи.

Китайский Новый год на Болотной площади

Основным центром притяжения станет арт-павильон "Фабрика подарков". Здесь практически ежедневно будут проходить занятия по восточному искусству. Все желающие смогут попробовать себя в роли каллиграфов и создать минималистичные картины, которые станут стильным украшением интерьера.

Для тех, кто любит ручную работу, подготовили серию мастер-классов по росписи:

Традиционные фонарики: участники узнают, почему красные фонари приносят удачу, а белые — очищают пространство.

Изящные веера: на них научат рисовать ветки цветущей сакуры или летящих драконов.

Стеклянные тарелочки: роспись по стеклу в китайской технике позволит создать уникальный сувенир.

Караоке с необычным вызовом и подарки

Одним из самых запоминающихся событий обещает стать работа караоке-станции при поддержке телеканала ТНТ. С 20 по 23 февраля гости павильона смогут испытать свои вокальные данные в необычном формате. В списке треков — популярные хиты Ольги Бузовой и Супер-Жорика, которые предстоит исполнить на китайском языке.

Помимо музыкальных экспериментов, посетителей ждут и материальные бонусы. Например, по пятницам и субботам на Болотной площади будут разыгрывать промокоды на популярные сервисы Яндекса и умные колонки. Те, кто состоит в программе лояльности, смогут получить традиционное печенье с предсказаниями.

От чайных церемоний до секретов мобильного фото

Программа "Зима в Москве" охватит и другие интересы. 21 февраля на Болотной площади научат правильно заваривать чай по восточным канонам, создавая атмосферу умиротворения. А на следующий день, 22 февраля, фокус сместится на русские традиции: лекция расскажет, как чай появился на Руси и почему он стал символом душевных бесед.

Для тех, кто хочет улучшить свои соцсети, 21 февраля в районном центре "Место встречи Патриот" пройдет мастер-класс по мобильной фотографии. Эксперты объяснят, как выстраивать свет и композицию, используя только обычный смартфон.

Масленица и семейные гулянья

Не останется в стороне и традиционная Масленица. На Тверском бульваре 21 февраля пройдут мастер-классы по макияжу от известных брендов, а рядом с дизайнерскими елями будут раздавать подарки за подписки и покупки. Маленьких гостей на различных площадках ждут интерактивные программы с героями "Союзмультфильма", дискотеки на льду и шоу аниматоров.

Проект "Зима в Москве" продолжает объединять людей всех возрастов. Особое внимание в эти дни уделяется поддержке семей участников специальной военной операции, для которых создаются условия для теплого общения и активного отдыха. Вход на большинство мероприятий свободный, однако на некоторые мастер-классы может потребоваться предварительная регистрация.