Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу

Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Вторник 17 февраля

16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели 12:21Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд 10:13Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить 06:06Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России: 03:16"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни 00:39Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем 20:14Тест: угадайте названия советских фильмов по одному кадру со скорой 17:14Долина может заработать три миллиона рублей на билетах за один концерт 15:55Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь 14:21"Эффект ощутим, но волшебства ждать не стоит": вся правда о том, как пептиды меняют кожу на самом деле 13:17ТЕСТ "Пятница, 13-е": узнайте, дожили бы вы до финала в классическом фильме ужасов 12:07Алферова уличила во лжи Бероева: актриса сделала резкое заявление о расставании 11:33Соседи не стали молчать: вскрылась неприглядная правда о доме, где теперь прописана Лариса Долина 10:11"Увеличили в два раза": Анна Семенович резко ответила на скандальные кадры из отпуска 09:18Антигистаминные – не панацея: почему в этом году весенняя аллергия станет опаснее и как к ней подготовиться 08:33"Нас подготавливают": Катя Лель раскрыла правду о будущей встрече с инопланетянами 06:02Почему весь мир боится пятницу 13-е: главные приметы и неожиданный взгляд ученых на "проклятую" дату 03:35Простые финики вызывают в организме необратимый процесс: ученые сделали неожиданное заявление 00:48"Крики приманят огонь": почему 13 февраля в доме должна стоять полная тишина 21:20Тест: угадайте советский фильм про отпуск по одному кадру 19:45Барановская больно уколола Аршавина после вынесенного судом решения 18:10Улицы Казани очистят от снега с помощью наземных беспилотников: роботы показали отличный результат
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу

Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу
205

Столичные площадки подготовили настолько насыщенную программу, что скучать дома точно не получится ни взрослым, ни детям.

В рамках масштабного проекта "Зима в Москве" представители городского бизнеса решили удивить горожан необычными форматами отдыха. С 18 по 26 февраля на разных точках города пройдут десятки бесплатных мастер-классов, лекций и представлений. Главная цель организаторов — не просто развлечь людей, но и дать возможность научиться чему-то новому в компании друзей и семьи.

Китайский Новый год на Болотной площади

Основным центром притяжения станет арт-павильон "Фабрика подарков". Здесь практически ежедневно будут проходить занятия по восточному искусству. Все желающие смогут попробовать себя в роли каллиграфов и создать минималистичные картины, которые станут стильным украшением интерьера.

Для тех, кто любит ручную работу, подготовили серию мастер-классов по росписи:

  • Традиционные фонарики: участники узнают, почему красные фонари приносят удачу, а белые — очищают пространство.
  • Изящные веера: на них научат рисовать ветки цветущей сакуры или летящих драконов.
  • Стеклянные тарелочки: роспись по стеклу в китайской технике позволит создать уникальный сувенир.

Караоке с необычным вызовом и подарки

Одним из самых запоминающихся событий обещает стать работа караоке-станции при поддержке телеканала ТНТ. С 20 по 23 февраля гости павильона смогут испытать свои вокальные данные в необычном формате. В списке треков — популярные хиты Ольги Бузовой и Супер-Жорика, которые предстоит исполнить на китайском языке.

Помимо музыкальных экспериментов, посетителей ждут и материальные бонусы. Например, по пятницам и субботам на Болотной площади будут разыгрывать промокоды на популярные сервисы Яндекса и умные колонки. Те, кто состоит в программе лояльности, смогут получить традиционное печенье с предсказаниями.

От чайных церемоний до секретов мобильного фото

Программа "Зима в Москве" охватит и другие интересы. 21 февраля на Болотной площади научат правильно заваривать чай по восточным канонам, создавая атмосферу умиротворения. А на следующий день, 22 февраля, фокус сместится на русские традиции: лекция расскажет, как чай появился на Руси и почему он стал символом душевных бесед.

Для тех, кто хочет улучшить свои соцсети, 21 февраля в районном центре "Место встречи Патриот" пройдет мастер-класс по мобильной фотографии. Эксперты объяснят, как выстраивать свет и композицию, используя только обычный смартфон.

Масленица и семейные гулянья

Не останется в стороне и традиционная Масленица. На Тверском бульваре 21 февраля пройдут мастер-классы по макияжу от известных брендов, а рядом с дизайнерскими елями будут раздавать подарки за подписки и покупки. Маленьких гостей на различных площадках ждут интерактивные программы с героями "Союзмультфильма", дискотеки на льду и шоу аниматоров.

Проект "Зима в Москве" продолжает объединять людей всех возрастов. Особое внимание в эти дни уделяется поддержке семей участников специальной военной операции, для которых создаются условия для теплого общения и активного отдыха. Вход на большинство мероприятий свободный, однако на некоторые мастер-классы может потребоваться предварительная регистрация.

Шоу-бизнес в Telegram

17 февраля 2026, 15:26
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей

Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей
Совсем скоро в Троицком округе столицы появится мощнейший промышленный узел, способный закрыть почти все потребности страны в современных источниках энергии. В Краснопахорском районе Москвы развернулось масштабное строительство, которое специалисты уже называют настоящим технологическим прорывом.

Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных

Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных
11 февраля компания "ПРОМОМЕД – Здоровье животных" объявила о выводе на рынок нового ветеринарного препарата Амклав®Вет – комбинированного антибиотика широкого спектра действия для лечения бактериальных инфекций у кошек и собак. Препарат производится на мощностях Группы компаний «ПРОМОМЕД» по принципу полного цикла.

Улицы Казани очистят от снега с помощью наземных беспилотников: роботы показали отличный результат

Улицы Казани очистят от снега с помощью наземных беспилотников: роботы показали отличный результат
Снегопады, которые традиционно создают множество проблем для городских служб, могут стать в Казани делом прошлого. В ближайшие годы привычное шуршание лопат дворников может смениться тихим жужжанием наземных беспилотников, которые уже начали осваивать улицы столицы Татарстана.

Клиентская база компаний Freedom Holding Corp. достигла 7,2 млн человек

Клиентская база компаний Freedom Holding Corp. достигла 7,2 млн человек
Freedom Holding Corp., возглавляемая Тимуром Турловым, демонстрирует впечатляющие результаты развития. По данным компании, общее количество клиентов её организаций достигло 7,2 млн человек. С учётом пользователей компаний-партнёров, входящих в периметр группы, клиентская база экосистемы Freedom выросла до 11 млн человек. Рост клиентской базы и финансовые успехиВ III квартале 2026 фискального года холдинг Freedom Holding значительно нарастил выручку и чистую прибыль.

Собянин: Москва вносит ключевой вклад в достижение национальной цели в сфере креативных индустрий

Собянин: Москва вносит ключевой вклад в достижение национальной цели в сфере креативных индустрий
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что столица России уверенно становится центром креативных индустрий для стран БРИКС. В ходе недавней встречи с Владимиром Путиным Сергей Семенович представил результаты социально-экономического развития города и планы по реализации национальных проектов.

Выбор читателей

16/02Пнд"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 16/02Пнд"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 16/02ПндВ СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 16/02ПндПомидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16/02ПндСиноптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 16/02Пнд"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения