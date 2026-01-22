Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин

В 2025 году Московский зоопарк стал настоящим центром радости и удивления, приняв на свет около 600 детенышей различных видов животных.

Это событие стало важной вехой в жизни зоопарка, который в прошлом году посетило более 3,2 миллиона человек, из которых свыше 640 тысяч наблюдали за животными онлайн через официальный сайт zoo.mos.ru. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге подвел итоги работы зоопарка, рассказав о новых обитателях, современных вольерах и технологиях, а также о том, как горожане принимают участие в его развитии.

"Московский зоопарк — это место, которое знакомо многим с детства и продолжает удивлять новыми открытиями. В 2025 году здесь произошло множество радостных событий. Например, в апреле был открыт новый просторный вольер для гигантских выдр, площадью более 300 квадратных метров, оформленный в стиле тропических лесов Амазонки. Эти удивительные создания быстро освоились на новом месте и стали настоящей изюминкой зоопарка", — отметил Собянин.

Также после масштабной реконструкции открылся павильон "Солнечные медведи", где теперь живут малайские медвежата по именам Маша, Лучик и Звездочка. К тому же зоопарк не забывает о других его обитателях: кинкажу, небольшие зверьки из семейства енотовых, получили новый дом, который стал вдвое больше прежнего. В нем предусмотрены теплый пол и дополнительные обогреватели, а также множество приспособлений для активной жизни, что позволяет им чувствовать себя как дома в теплых лесах Латинской Америки.

Не менее важным событием стало открытие современного центра восстановления и адаптации птиц в парке "Сокольники". Здесь сотрудники зоопарка занимаются лечением пострадавших хищных и редких пернатых и стараются вернуть их обратно в дикую природу. Если это невозможно, птицы находят новый дом в зоопарках и профильных учреждениях.

Важным шагом стало создание специализированного отдела "Спасение диких животных", который за полгода обработал более 1,5 тысячи заявок. Специалисты этого отдела доставили свыше 700 спасенных животных и птиц в филиалы зоопарка, обеспечив им квалифицированный уход и заботу. Это свидетельствует о высоком уровне ответственности и заботы о дикой природе со стороны Московского зоопарка.