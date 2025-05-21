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Среда 21 мая

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Собянин: ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву

Собянин: ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву
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Сбиты еще два дрона, общее число за день достигло одиннадцати.

Вечером 21 мая столица России столкнулась с новой попыткой атаки беспилотных летательных аппаратов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе сил противовоздушной обороны Министерства обороны, которые отразили налет на подступах к городу.

В серии оперативных сообщений в своем Telegram-канале Сергей Собянин проинформировал о сбитых дронах. В 18:43 он объявил об успешной работе ПВО по уничтожению одного "вражеского" беспилотника, летевшего в направлении Москвы. Спустя всего пять минут, в 18:48, последовало второе сообщение о нейтрализации еще одного БПЛА, который, по уточнению мэра, был "украинским" и также направлялся к столице.

В обоих случаях Сергей Собянин добавил стандартное уведомление о том, что на местах падения обломков сбитых аппаратов незамедлительно приступили к работе специалисты экстренных и аварийных служб. Эти вечерние инциденты довели общее количество беспилотников, сбитых на подступах к Москве в течение 21 мая, до одиннадцати. Ранее днем Сергей Собянин уже отчитывался о перехвате других беспилотников, направлявшихся к городу.

Кроме официальных сообщений, жители Подмосковья также информировали в социальных сетях о звуках работы ПВО и сбитых дронах. В частности, сообщалось, что один из беспилотников был замечен и нейтрализован в районе Раменского. Интенсивность атак в течение дня привела к временным сбоям в работе авиации. Столичный аэропорт Шереметьево был вынужден временно закрываться для приема и отправки рейсов из-за угрозы налета беспилотников.

День 21 мая в целом стал периодом активизации массированных атак дронов на различные регионы Российской Федерации. Так, по данным Министерства обороны, только над территорией Орловской области за этот же день было уничтожено рекордное количество – 98 беспилотных летательных аппаратов.

События дня подчеркивают сохраняющуюся угрозу беспилотных атак и активную работу систем обороны по их нейтрализации.

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21 мая 2025, 19:24
Фото: mos.ru
Telegram / https://t.me/mos_sobyanin✓ Надежный источник

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