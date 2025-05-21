Летевшие к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны РФ – Собянин

Новый поворот в скандале с сыном Кадышевой Тесты Кафельникова намекнула на развод Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре МосквыЛюди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре Москвы Люди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому ГлюкозыЛюди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому Глюкозы Пусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на КипреПусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре Люди несут цветы к дому Светланы Немоляевой в центре МосквыЛюди несут цветы к дому Светланы Немоляевой в центре Москвы

Лента новостей

Среда 21 мая

13:57Бывшая невестка Кадышевой откровенно рассказала об отношениях с проблемным сыном певицы 13:38Летевшие к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны РФ – Собянин 12:08Мгновенная карма: плюнувшего на соседей Харламова настигло возмездие 10:57Вступающая в наследство вдова Левкина рассказала о долгах и памятнике за несколько миллионов 10:33Волочкова тайно избавилась от подаренной состоятельным ухажером роскошной квартиры 10:29Сергей Собянин представил программу проекта "Лето в Москве" 08:53Седокова сделала заявление после требований близких Тиммы вернуть деньги: Пытались меня поломать 06:35Пригожин отказался содержать шикующих за его счет детей: Я не банкомат 03:27Имя Меган Маркл категорически запрещено упоминать в присутствии Кейт Миддлтон 00:0856-летняя Буланова готовится стать матерью: Прерогатива и решение мужа 21:28Тест: угадай реальные ли это названия советских фильмов или выдуманные 20:16На фоне слухов о "болезни" супруга юмориста Евгения Петросяна улетела из России 19:48Надежда Бабкина предложила Михаилу Ефремову работу в своем театре 19:07Волочкова раскрыла, почему не общается с родителями зятя 17:33СМИ сообщили о серьезной болезни молодой жены Петросяна 16:49Владимир Пресняков сделал громкое признание в важный для него день 16:01Уехавший за рубеж Алексей Панин* взмолился о прощении: Готовы дать второй шанс 13:35Тест: эти советские фильмы снимались цветными или черно-белыми? 12:55Муцениеце категорически отказалась отпускать дочь с Прилучным на отдых 11:33"Могла пройтись, не щадя": звезда "Фабрики звезд" Масюков об отношениях с Пугачевой 10:51Люди несут цветы к дому Геннадия Хазанова возле Кремля 10:35Немоляева рассказала о жестких методах воспитания сына: Угрожала спустить в унитаз 08:51Седокова на грани банкротства из-за требований семьи Тиммы вернуть деньги за квартиру 06:18Костенко осмелилась сделать заявление об изменах Тарасова: Отвратительный вкус 03:4166-летнюю Мадонну перестали узнавать после пережитого большого горя 00:08Вдовец Заворотнюк стремительно разбогател на одном деле 20:05Наталья Варлей поразила фанатов своим видом 18:26Возлюбленная Лепса появилась в компании молодого 18:13Открыта регистрация для участия в Ежегодном Всероссийском творческом слете "Лучшие из лучших" 18:05В июне под Петрозаводском пройдет юбилейный фестиваль "Воздух Карелии" 17:30На молодую жену Петросяна было совершено нападение: Трое молодых человек 16:26Стало известно, кто будет представлять Россию на конкурсе "Интервидение" 15:53Ошалевшую от популярности Кадышеву обвинили в воровстве песен 14:14Родители покойного Тиммы трубуют от Седоковой миллионы за проданную квартиру 13:30Тест для знатоков кино СССР: эта сцена из "12 стульев" или "Бриллиантовой руки"? 12:09У Манукяна и Краймбрери родился первенец: раскрыт пол ребенка 10:57Тодоренко собрала вещи и ушла от загулявшего Топалова: Перешел черту 10:28"Ревную его к партнершам": супруга рассказала о жизни с Дмитрием Харатьяном 09:12"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет": пронзительная исповедь 85-летнего Виторгана 08:42Обвиненная в злоупотреблении пластикой Алсу сделала заявление: Маленький шовчик 06:13Всплыли сенсационные подробности ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон перед королевской свадьбой 03:46Уютный детектив: 5 книг для тех, кто устал от скримеров 16:4252-летний Виторган показал досуг с новой молодой возлюбленной 14:17Тест: насколько хорошо вы помните мельчайшие детали из любимых советских фильмов? 12:07Появились новые подробности съемок Якубовича в скандальном фильме 10:36Буланова показала кадры редкой встречи с мужем: Видимся только во время поездок в Москву 06:44В скандале с сыном Кадышевой случился неожиданный поворот: Что мне родители? 03:29Кафельникова намекнула на развод с мужем: Мне было плохо из-за мужчины 16:18Молодую жену Харламова заподозрили в беременности: Изменения в фигуре заметны 14:09Самойлова нашла хитрый способ обогатиться на десятки миллионов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Летевшие к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны РФ – Собянин

Летевшие к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны РФ – Собянин
120

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на столицу.

Об этом Сергей Семенович написал в своем телеграм-канале, подчеркнув, что инцидент произошел в утренние часы. На данный момент специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, однако подробностей о последствиях или повреждениях на данный момент нет..

Данная ситуация привлекла внимание не только москвичей, но и жителей соседних регионов. В частности, сообщения о перебоях в связи поступили из Московской, Липецкой и Владимирской областей.

Местные жители отмечали, что связь стала нестабильной, однако операторы связи заявили, что проблемы не связаны с их работой. Эксперты предполагают, что сбои могут быть вызваны внешними факторами, связанными с отражением атаки беспилотников.

Собянин неоднократно отмечал важность готовности столичных служб к подобным инцидентам и призывал граждан сохранять спокойствие в подобных ситуациях. По словам мэра столицы, меры по обеспечению безопасности в Москве продолжают усиливаться, а системы ПВО находятся в повышенной готовности.

Шоу-бизнес в Telegram

21 мая 2025, 13:38
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина✓ Надежный источник

Сергей Собянин представил программу проекта "Лето в Москве"

Сергей Собянин представил программу проекта "Лето в Москве"
С 1 июня по 7 сентября 2023 года Москва вновь станет центром культурной жизни с запуском масштабного проекта "Лето в Москве". Проект объединит широкий спектр мероприятий — от театральных и музыкальных фестивалей до спортивных тренировок и локальных событий, которые пройдут в парках и на популярных площадках столицы.

В Подмосковье дети-сироты смогут получить жилищный сертификат онлайн

В Подмосковье дети-сироты смогут получить жилищный сертификат онлайн
С начала 2025 года в Московской области внедрен электронный формат жилищного сертификата для детей-сирот. Теперь молодые люди, достигшие совершеннолетия и не имеющие собственного жилья, могут подать заявку и получить документ через региональный портал госуслуг. «С 2013 года мы выдали более 8 тысяч квартир.

В Московской области прошла конференция к 100-летию блаженной кончины святителя Тихона

В Московской области прошла конференция к 100-летию блаженной кончины святителя Тихона
На территории православного центра "Усово-Спасское" состоялась конференция, посвященная 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Московской области. Конференция стала частью масштабной программы празднования памятной даты, организованной при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Собянин: Кинопарк "Москино" стал одной из самых популярных площадок для съемок

Собянин: Кинопарк "Москино" стал одной из самых популярных площадок для съемок
Мэр Москвы рассказал, как кинокомиссия "Москино" помогает в съемках новых проектов. Активность кинопроизводственных компаний в столице резко увеличилась с начала нынешнего года.

Как открыть карту во Freedom Bank

Как открыть карту во Freedom Bank
Последние несколько лет Казахстан укрепляет статус регионального финансового центра. Многие международные компании открывают в азиатской республике свои офисы, чтобы закрепиться в регионе. Иностранные граждане, в свою очередь, заводят в местных компаниях и банках брокерские и депозитные счета, а также мультивалютные карты и пользуются ими в любых уголках земного шара. Одним из наиболее популярных банков для этих целей является Freedom Bank.

Выбор читателей

20/05ВтрЛюди несут цветы к дому Геннадия Хазанова возле Кремля 20/05ВтрСМИ сообщили о серьезной болезни молодой жены Петросяна 19/05ПндНаталья Варлей поразила фанатов своим видом 20/05ВтрВдовец Заворотнюк стремительно разбогател на одном деле 19/05ПндОшалевшую от популярности Кадышеву обвинили в воровстве песен 19/05ПндВозлюбленная Лепса появилась в компании молодого