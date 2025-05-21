Летевшие к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны РФ – Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на столицу.

Об этом Сергей Семенович написал в своем телеграм-канале, подчеркнув, что инцидент произошел в утренние часы. На данный момент специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, однако подробностей о последствиях или повреждениях на данный момент нет..

Данная ситуация привлекла внимание не только москвичей, но и жителей соседних регионов. В частности, сообщения о перебоях в связи поступили из Московской, Липецкой и Владимирской областей.

Местные жители отмечали, что связь стала нестабильной, однако операторы связи заявили, что проблемы не связаны с их работой. Эксперты предполагают, что сбои могут быть вызваны внешними факторами, связанными с отражением атаки беспилотников.

Собянин неоднократно отмечал важность готовности столичных служб к подобным инцидентам и призывал граждан сохранять спокойствие в подобных ситуациях. По словам мэра столицы, меры по обеспечению безопасности в Москве продолжают усиливаться, а системы ПВО находятся в повышенной готовности.