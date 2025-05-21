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Среда 21 мая

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Собянин: ПВО Минобороны уничтожили вражеские БПЛА на подлете к Москве

Собянин: ПВО Минобороны уничтожили вражеские БПЛА на подлете к Москве
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Сбиты еще семь дронов, общее число за день достигло одиннадцати.

Вечером 21 мая мэр Москвы Сергей Собянин выступил с сообщением о действиях сил противовоздушной обороны Министерства обороны вблизи столицы. По его данным, был успешно отражен очередной налет беспилотных летательных аппаратов, в ходе которого нейтрализованы еще семь дронов, направлявшихся к городу.

Собянин не стал вдаваться в детали инцидента. Его заявление содержало лишь стандартную формулировку о том, что на участках обнаружения фрагментов сбитых объектов уже работают бригады экстренных служб. Незадолго до официального подтверждения ситуации, жители Московской области в своих аккаунтах в социальных сетях сообщали о перехвате одного из таких аппаратов в районе Раменского.

Следует напомнить, что это не первый за текущий день эпизод отражения атак БПЛА на подступах к мегаполису. Ранее днем Сергей Собянин уже публиковал сводку о нейтрализации дронов. С учетом вечернего инцидента, общее число беспилотников, сбитых в течение 21 мая над территорией Московского региона, по информации мэра, составило одиннадцать единиц.
Налет беспилотников также повлек за собой временные ограничения в работе одного из ключевых авиационных узлов столицы: аэропорт Шереметьево приостанавливал свою деятельность.

В целом, 21 мая стало днем активизации массированных атак дронов на различные субъекты Российской Федерации. Так, по информации Министерства обороны, только над Орловской областью за этот период было уничтожено 98 беспилотных летательных аппаратов.

Шоу-бизнес в Telegram

21 мая 2025, 18:32
Сергей Собянин. Фото: mskagency.ru
Telegram / https://t.me/mos_sobyanin✓ Надежный источник

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