Собянин: ПВО Минобороны уничтожили вражеские БПЛА на подлете к Москве

Сбиты еще семь дронов, общее число за день достигло одиннадцати.

Вечером 21 мая мэр Москвы Сергей Собянин выступил с сообщением о действиях сил противовоздушной обороны Министерства обороны вблизи столицы. По его данным, был успешно отражен очередной налет беспилотных летательных аппаратов, в ходе которого нейтрализованы еще семь дронов, направлявшихся к городу.

Собянин не стал вдаваться в детали инцидента. Его заявление содержало лишь стандартную формулировку о том, что на участках обнаружения фрагментов сбитых объектов уже работают бригады экстренных служб. Незадолго до официального подтверждения ситуации, жители Московской области в своих аккаунтах в социальных сетях сообщали о перехвате одного из таких аппаратов в районе Раменского.

Следует напомнить, что это не первый за текущий день эпизод отражения атак БПЛА на подступах к мегаполису. Ранее днем Сергей Собянин уже публиковал сводку о нейтрализации дронов. С учетом вечернего инцидента, общее число беспилотников, сбитых в течение 21 мая над территорией Московского региона, по информации мэра, составило одиннадцать единиц.

Налет беспилотников также повлек за собой временные ограничения в работе одного из ключевых авиационных узлов столицы: аэропорт Шереметьево приостанавливал свою деятельность.

В целом, 21 мая стало днем активизации массированных атак дронов на различные субъекты Российской Федерации. Так, по информации Министерства обороны, только над Орловской областью за этот период было уничтожено 98 беспилотных летательных аппаратов.