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Суббота 10 мая

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Разбор дома по кирпичикам. В какой момент женщина начинает разрушать отношения – и как это остановить?

Разбор дома по кирпичикам. В какой момент женщина начинает разрушать отношения – и как это остановить?
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Перукуа

Перукуа

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин

Почему любовь уходит из отношений? Почему однажды женщина замолкает, хотя еще недавно мечтала говорить о главном? Об этом рассказала Перукуа – австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин, поделилась ценными наблюдениями, которые являются плодом ее работы с сотнями тысяч участниц из 63 стран на протяжении последних 30 лет.

Любовь уходит тихо

Не скандал. Не крик. И даже не измена. Разрушение начинается с тишины.

С того момента, когда женщина перестает говорить. Ложится рядом, но отворачивается. Когда вместо долгих разговоров пишет сухо и прохладно. Ей уже все равно.

Кто из нас стремится разрушать? Никто. Любая женщина просто хочет, чтобы ее поняли. Услышали. Почувствовали то, что чувствует она. Но если это не происходит — начинает вытаскивать из фундамента по одному кирпичику. Молча. Изнутри.

Из истории Перукуа: "Мой голос замолчал первым"

"Я говорила: "Все нормально" — но тело сжималось. Твердила "неважно", а горло першило от невысказанных обид, — делится Перукуа. — Мой первый развод начался не с конфликта, а с беззвучия. Я замолчала. Мой голос ушел, потому что я перестала быть с собой честной.

И тогда ко мне пришло осознание: разрыв начинается не между людьми, а между женщиной и ее собственным телом".

5 моментов, в которых женщина принимает решение: "Разрушаю!"

  1. Она больше не делится чувствами. Тишина — первый признак, что дом трещит. И не потому, что ей все равно. А потому что устала повторять.
  2. Она перестает трогать. Контакт исчезает. Взгляд, рука, голос — все становится функциональным.
  3. Она сравнивает. Не вслух. Внутри. С другими, с прошлым, с мечтами. И в этом сравнении ее партнер всегда проигрывает.
  4. Она живет параллельно. Есть "мы" и есть "она". Работа, дети, проекты. Все отдельно. В этом доме уже нет совместности.
  5. Она перестает быть телесной. Женственность уходит. Вместо нее: контроль, раздражение, упреки. Потому что боль легче выразить злостью, чем слезой.

Что часто остается за кадром?

Женщина продолжает выполнять свои роли: заботится о детях, помогает мужу, строит карьеру, но внутри нее словно гаснет свет. Она перестает радоваться простым вещам: совместным ужинам, фильму перед сном, легкому касанию за руку. Это не значит, что любовь ушла — она просто погрузилась в молчание. И если вовремя не остановиться, не услышать этот внутренний шепот, однажды женщина сама не заметит, как закроется окончательно.

Один честный выдох

Если вы хотите глубже понять себя и то, что с вами происходит, то закройте глаза. Сделайте вдох. А на выдохе — проговори вслух (или мысленно):

"Я начинаю разрушать, потому что мне больно. Я молчала, потому что мне страшно. Я рядом, потому что еще верю".

Это первый шаг, чтобы глубже понять себя и замедлить разрушение. Дать себе право наблюдать за ситуацией и позволить быть честной.

Когда женщина хочет остаться — но не может

Иногда женщина остается не потому, что хочет, а потому что не знает, как уйти. Или потому что слишком много вложено. Она продолжает жить в этом доме, разрушая по полной и надеясь, что кто-то заметит. Что кто-то скажет: "Я вижу, что ты устала".

Но женщина не просит напрямую. Она подает сигналы через тело: мигрени, усталость, раздражение. Это ее крик без звука. И если его не услышат — она замкнется.

Важно понимать: чем дольше женщина живет в этой тишине, тем сложнее ей возвращаться в искренность. Она начинает бояться собственных чувств. Бояться, что если раскроется — станет слишком уязвимой. Но именно здесь, на грани, рождается сила: решиться заговорить, признаться самой себе, что больно, что страшно, что хочется настоящего. Это момент хрупкий, но в нем уже есть надежда.

Что еще можно сделать?

Иногда единственное, что удается — это снова услышать себя. Не говорить сразу, не требовать перемен, а просто положить ладонь на грудь и спросить у самой себя: "Давай поговорим? Я готова тебя услышать".

Это не про спасение отношений. Это про спасение связи с собой — с той, которая еще способна чувствовать.

Что он может не понимать

Мужчина часто не замечает момент разрушения, потому что все выглядит «нормально». Он не чувствует нюансов. Не слышит язык тела. И очень удивляется, когда его избранница уходит. Но не потому, что не было сигнала, а потому, что партнер не замечал — в его картине мира все по-другому.

Женщине важно знать: она не должна страдать молча. Она может говорить.

Что делает боль незаметной?

Самое опасное — это не боль, а привычка не замечать ее. Мы учимся быть сильными, терпеливыми, удобными, умеем заботиться о других, но разучились слышать себя. Когда женщина говорит: "Все хорошо", она часто имеет в виду: "Я уже не жду, что меня услышат".

Именно здесь начинается настоящая дистанция. Не физическая — эмоциональная. И чем дальше мы от самих себя, тем труднее вернуться в отношения, где хочется быть настоящей.

Разрушение — это не слабость, это реакция на глухоту. Женщина не уходит просто так. Она сначала замолкает. Потом замирает. И затем уходит — даже если физически остается.

Но если вы начинаете слышать себя — это уже путь обратно. К живому. К диалогу. К себе.

Если вы на грани — спросите себя:

  • Я сейчас молчу или говорю?
  • Я злюсь или мне на самом деле грустно?
  • Я еще хочу быть рядом — или просто боюсь уйти?
  • Я могу быть честной с собой — прямо сейчас?

Эти вопросы помогут наладить связь с собой и принять верные для себя решения.

Заключение

Разрушение отношений не начинается с ухода. Оно начинается с утраты честности с собой. Но вы можете остановиться. Вернуться. Начать говорить — сначала с телом, потом с ним.

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10 мая 2025, 19:18
Фото: "Дни.ру"
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