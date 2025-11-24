Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Понедельник 24 ноября

Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона

Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона
76

Спортсмены Московской области выиграли пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Министерства физической культуры и спорта.

Соревнования прошли 22-23 ноября в Ханты-Мансийске в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».

По данным подмосковного Минспорта, золото в смешанной эстафете взяла команда БК «Профински», за которую выступали Саид Каримулла Халили и Анастасия Халили. Серебро в этом виде программы выиграла команда ЛК «Наседкина» с участием Кристины Резцовой.

Также отмечается, что в первый день турнира биатлонисты Московской области завоевали три медали. В женском масс-старте на 10 км Резцова стала второй, Халили — третьей. Бронзу в мужском масс-старте на 12,5 км также принёс Московской области Саид Каримулла Халили.

Все спортсмены представляют школу «Истина» в подмосковной Истре.

24 ноября 2025, 16:16
Фото: пресс-служба Минспорта Подмосковья
Дни.ру✓ Надежный источник

Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности

Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности
Серпуховский историко-художественный музей вошел в число победителей всероссийского конкурса "Без исключения – 2025", направленного на развитие инклюзивной среды в культурных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. По данным регионального ведомства, победу музею принесла тактильная программа "Тайны купеческого особняка", разработанная для незрячих и слабовидящих посетителей.

