Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона

Спортсмены Московской области выиграли пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Министерства физической культуры и спорта.

Соревнования прошли 22-23 ноября в Ханты-Мансийске в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».

По данным подмосковного Минспорта, золото в смешанной эстафете взяла команда БК «Профински», за которую выступали Саид Каримулла Халили и Анастасия Халили. Серебро в этом виде программы выиграла команда ЛК «Наседкина» с участием Кристины Резцовой.

Также отмечается, что в первый день турнира биатлонисты Московской области завоевали три медали. В женском масс-старте на 10 км Резцова стала второй, Халили — третьей. Бронзу в мужском масс-старте на 12,5 км также принёс Московской области Саид Каримулла Халили.

Все спортсмены представляют школу «Истина» в подмосковной Истре.