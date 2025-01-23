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Четверг 23 января

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Станьте руководителем столичного театра: в Москве начался конкурс "Подмастерья"

Станьте руководителем столичного театра: в Москве начался конкурс "Подмастерья"
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Конкурс по направлениям "Главный режиссер" и "Заместитель директора" приглашает профессионалов со всей России. Наиболее успешные участники пройдут стажировки в театрах и реализуют проекты совместно с наставниками. Победители станут частью кадрового резерва руководителей московских театров.

Столичный конкурс нацелен на формирование кадрового резерва театральных руководителей. Конкурсанты смогут пройти отбор, попасть на стажировку в действующие театры, учиться у опытных специалистов и знаменитых деятелей культуры, а также разработать свой проект под руководством наставника. Лучших участников, отобранных экспертами после завершения всех этапов конкурса, включат в кадровый резерв московских театров, где они смогут занять творческие или административные должности.

Заявки на всероссийский открытый конкурс "Подмастерья", направленный на создание кадрового резерва в московских театрах, принимаются до 16 февраля включительно. Доступны два направления – "Главный режиссер" и "Заместитель директора". Анкету для участия в отборе и дальнейших этапах конкурса могут заполнить специалисты со всей страны при условии соответствия их уровня образования и опыта требованиям конкурса. Участвовать в конкурсе могут граждане РФ старше 27 лет, имеющие постоянную регистрацию и проживание в стране. Подробная информация о требованиях к кандидатам и форма заявки доступны на официальном сайте.

"Мы заинтересованы в постоянном поиске талантов для театральной сферы столицы. Новый проект по формированию кадрового резерва позволит выделить наиболее успешных специалистов со всей России. У конкурсантов будет возможность не только пройти стажировку в столичных театрах, но и разработать собственные театральные проекты, проявить себя грамотными управленцами. По итогам конкурса наиболее перспективные участники войдут в кадровый резерв руководителей театров Москвы", — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Этапы конкурса Процесс формирования кадрового резерва включает несколько стадий. Сбор заявок пройдет с 23 января по 16 февраля. Затем, с 17 по 28 февраля, экспертный совет, состоящий из ведущих продюсеров, руководителей театров и успешных менеджеров сферы культуры, рассмотрит поступившие анкеты. Очный этап начнется 1 марта и продлится весь месяц. Участники, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на личное собеседование. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, предусмотрены онлайн-встречи.

По результатам оценки эксперты определят финалистов, которые перейдут на образовательный и проектный этап, стартующий 1 апреля и завершающийся 31 мая. Здесь претенденты усовершенствуют свои управленческие навыки и разработают собственные проекты.

Проектный этап предполагает обучение по программе повышения квалификации в одном из профильных вузов и практическую работу. После окончания курсов участники получат государственные удостоверения о повышении квалификации. Организатор берет на себя расходы за обучение.

Получение опыта в театре Одновременно с учебой каждый участник пройдет стажировку в театре на позиции главного режиссера или заместителя директора в зависимости от своего направления. Это позволит им работать с признанными мастерами и продемонстрировать свои способности. Также конкурсанты займутся разработкой собственных проектов: главные режиссеры подготовят сценические постановки, а заместители директоров – бизнес-план развития театра. Завершением этого этапа станет защита проектов перед экспертной комиссией. Результаты будут объявлены 10 июня и размещены на портале mos.ru.

Попадание в кадровый резерв открывает возможность в будущем возглавить одно из учреждений, находящихся в ведении Департамента культуры города Москвы.

Шоу-бизнес в Telegram

23 января 2025, 16:13
Фото: mskagency.ru
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