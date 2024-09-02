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"Росатом" и "Федеральный экологический оператор" подарили Усолью-Сибирскому новый облик

"Росатом" и "Федеральный экологический оператор" подарили Усолью-Сибирскому новый облик
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На главных улицах города появились красочные муралы, рассказывающие об экологической миссии "Росатома".

Усолье-Сибирское отметил 355-летие со дня основания. При поддержке Госкорпорации "Росатом" и Федерального экологического оператора (ФГУП "ФЭО", предприятие Госкорпорации "Росатом") талантливые художники коллектива "ЦЕХ" и творческого проекта "Голос улиц" расписали фасады зданий на Комсомольском проспекте и Интернациональной улице. Новый образ получили также пять трансформаторных подстанций в городских дворах.

"Усолье-Сибирское – город химиков, который всегда имел большие традиции, большую историю и, самое главное, большой потенциал. Город является промышленным центром нашего большого региона. Вопросы экологической безопасности всегда были на первом плане в этом городе. В момент чрезвычайной ситуации Госкорпорация "Росатом" протянула Усолью-Сибирскому руку помощи и помогла решить острую проблему на "Усольехимпроме". Однако именно простые жители своим желанием, своими возможностями, своим трудолюбием, целеустремленностью и характером создали условия для победы", – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото: пресс-служба

Картины рассказывают об экологической миссии "Росатома" и Федерального экологического оператора в Усолье-Сибирском, истории города, включенного в семью "атомных городов", и ценности природных ресурсов.

Госкорпорация "Росатом" с 2020 года является надежным партнером города и реализует комплексный проект по ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего предприятия "Усольехимпром".

"Когда мы впервые с командой Росатома приехали в Усолье-Сибирское, город жил в режиме чрезвычайной ситуации с угрозой экологической катастрофы. Именно тогда мы поверили, что наши усилия в сфере ликвидации накопленного в городе химиков экологического вреда позволят не только привести загрязненные территории в безопасное состояние, но и будут стимулировать развитие города. Мы видим, как город преобразился: с каждым годом он становится все более комфортным и уютным", – рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев.

В торжественном мероприятии, посвященному открытию обновленных фасадов, приняли участие представители региональной и муниципальной властей, депутаты Думы города, жители Усолья-Сибирского.

Фото: пресс-служба

"Главное богатство Усолья-Сибирского – его жители, открытые ко всему новому, неравнодушные, готовые приложить свои силы и таланты для его развития. Мы со своей стороны, реализуя в городе мероприятия по оздоровлению загрязненных территорий, видим своей миссией улучшение качества жизни людей. Для нас большая честь не просто внести вклад в благоустройство Усолья-Сибирского, но и создать здесь приятную, вдохновляющую атмосферу, наполнить городские улицы настроением юности и легкости", – отметил генеральный директор ФГУП "ФЭО" Максим Погодин.

В рамках празднования 355-летия города представители Госкорпорации "Росатом" и ФГУП "ФЭО" приняли участие в спортивных мероприятиях "Атомфест", а также в открытии фонтана на главной площади города, построенного на средства, поступившие в бюджет после сдачи металлолома с "Усольехимпрома".

В рамках национального проекта "Экология" Госкорпорация «Росатом» создает в логике экономики замкнутого цикла безопасную и эффективную систему обращения с промышленными отходами I–II классов, а также ликвидирует наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде на территории Российской Федерации — в г. Усолье-Сибирское, на Байкальском ЦБК (Иркутская обл.), на территории полигона "Красный Бор" (Ленинградская обл.), а также в г. Магнитогорске.

Одним из приоритетов Президента РФ и профильных ведомств является повышение эффективности управления природными ресурсами. Госкорпорация "Росатом", производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к зеленой экономике. Атомщики ежегодно направляют на мероприятия по охране окружающей среды сотни миллионов рублей.

Телеграм канал

2 сентября 2024, 16:47
Фото: пресс-служба

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