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Среда 11 сентября

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Росатом подвел итоги работы по решению сложных экологических проблем на Дальнем Востоке

Росатом подвел итоги работы по решению сложных экологических проблем на Дальнем Востоке
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Семинар и технический тур, посвященные вопросам безопасного обращения с радиоактивными отходами, собрал представителей атомной промышленности, депутатов, чиновников и членов общественных организаций. Во время мероприятия обсуждались пути решения проблемы ликвидации ядерного наследия.

Росатом представил результаты своей работы по решению проблем ядерного наследия на Дальнем Востоке России. В рамках торжественной церемонии установки памятного знака, посвященного десятилетию размещения первого объекта в пункте долговременного хранения реакторных отсеков в бухте Разбойник, представители госкорпорации объявили о завершении ликвидации опасного советского наследия в этом регионе.

Заместитель директора по государственной политике в области радиоактивных отходов и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов госкорпорации "Росатом" Александр Абрамов отметил: "За 20 лет работы по различным федеральным целевым программам мы можем гордиться достигнутыми результатами: по всей стране была создана береговая инфраструктура для безопасной ликвидации накопленного радиационно опасного наследия".

"На Дальнем Востоке больше не осталось ни отработавшего ядерного топлива, ни опасных объектов, подлежащих утилизации в акватории. Таким образом, регион полностью избавился от советского ядерного наследия и решена многолетняя экологическая проблема", – добавил Абрамов.

Говоря о береговой инфраструктуре, представитель госкорпорации подчеркнул, что реакторные отсеки утилизированных атомных подводных лодок и блок-упаковки от надводных кораблей после специальной подготовки размещаются на безопасное хранение в специально оборудованных пунктах.

Фото: primamedia.ru

Все объекты и санитарно-защитная зона находятся под круглосуточным контролем. Проводится регулярное обслуживание реакторных отсеков и блок-упаковок с радиоактивными отходами в соответствии с технологическими регламентами, а также осуществляется постоянный контроль состояния антикоррозионного защитного покрытия.

Генеральный директор ФГУП "РАДОН" Алексей Лужецкий добавил, что на предприятиях ФГУП "РАДОН", включая ДВЦ "ДальРАО", внедрена система экологического менеджмента согласно российскому стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2016.

Мониторинг окружающей среды и контроль в санитарно-защитной зоне осуществляются с использованием высокотехнологичного оборудования и аттестованных методик. На всех объектах функционирует автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО), позволяющая вести непрерывный мониторинг радиационной ситуации.

Фото: primamedia.ru

На итоговом семинаре, организованном госкорпорацией "Росатом" и Общественным советом, присутствовали представители Федерального Собрания РФ, власти региона, делегаты от предприятий отрасли и внеотраслевых организаций, занимающихся вопросами атомной энергетики. Обсуждались не только технические аспекты обращения с ядерным топливом и отходами, но и медицинские вопросы.

В частности, представители ФГБУ ГНЦ РФ Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна отметили, что мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды за более чем 10 лет показывает устойчивую тенденцию к снижению техногенной нагрузки, а работы по реабилитации объектов ядерного наследия не оказывают негативного влияния на население.

Справка

Госкорпорация "Росатом" комплексно решает задачу ликвидации опасного наследия. В рамках двух федеральных целевых программ по ядерной и радиационной безопасности (ФЦП ЯРБ) осуществляется демонтаж устаревших радиационно опасных объектов. В этих проектах участвуют более 220 предприятий атомной отрасли из свыше 30 регионов России.

На сегодняшний день программы позволили вывести из эксплуатации около 100 объектов и реабилитировать более 3 миллионов квадратных метров загрязненных территорий в 23 регионах страны. Кроме того, в рамках государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" продолжается очистка вод Арктики и Дальнего Востока. На данный момент утилизировано 202 атомные подводные лодки, оставшиеся с советских времен.

Фото: primamedia.ru

На Дальнем Востоке успешно завершена утилизация всех 82 АПЛ, выведенных из эксплуатации до 2022 года. Все отработавшее ядерное топливо вывезено за пределы региона. Также были вывезены радиационно опасные отходы с бывшей береговой технической базы ВМФ в бухте Крашенинникова, и начаты работы по ее ликвидации.

Пункт долговременного размещения реакторных отсеков утилизированных АПЛ функционирует в бухте Разбойнки (мыс Устричный). В бухте Сысоева создана инфраструктура для переработки жидких радиоактивных отходов и удаления отработавшего ядерного топлива.

При помощи специализированного хранилища в бухте Сысоева подготовлены к вывозу термоизотопные радиоэлектрогенераторы (РИТЭГ), ранее размещенные на побережье Тихого океана; всего было демонтировано и вывезено 187 РИТЭГов, которые заменены альтернативными источниками питания для навигационных знаков.

В Приморском крае завершается строительство регионального центра кондиционирования, где радиоактивные отходы будут подготавливаться к транспортировке для последующего захоронения за пределами края.

В Мурманской области в 2023 году завершена ликвидация плавтехбазы "Лепсе", признанной "самой радиоактивной в мире". Вывоз отработавшего ядерного топлива продолжается в плановом режиме. С 2002 по 2023 год объем накопленного ОЯТ сократился более чем в два раза. До конца года планируется вывезти последнюю партию ОЯТ с береговой технической базы ВМФ в ЗАТО г. Островной (поселок Гремиха).

После завершения работ в Гремихе в российской части Баренцева моря останется лишь одно хранилище ОЯТ — в губе Андреева, где уже вывезено более половины накопленного топлива, а полное завершение работ запланировано к концу десятилетия.

ФГУП "РАДОН" занимает лидирующие позиции в обращении с радиоактивными отходами и входит в структуру госкорпорации "Росатом" (дивизион "Экологические решения"). Основанное в 1960 году, предприятие обеспечивает радиационную безопасность населения и окружающей среды Центрального региона России. В его состав входят 11 филиалов.

В 2018 году "РАДОН" стал специализированным оператором по управлению объектами ядерного наследия, сосредоточив внимание на поддержании безопасности ядерно и радиационно опасных объектов, оптимизации процессов их вывода из эксплуатации, а также на обращении с РАО и реабилитации территорий.

Госкорпорация "Росатом", занимающаяся производством электричества с использованием низкоуглеродной генерации, последовательно работает над снижением негативного воздействия на природу. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности является одной из приоритетных задач атомной отрасли России. Атомщики уделяют значительное внимание охране окружающей среды и реабилитации загрязненных территорий.

Перспективные планы "Росатома" включают дальнейшее совершенствование культуры безопасной эксплуатации ядерных объектов, продолжение ликвидации наследия советского "атомного проекта" и внедрение современных систем управления безопасностью.

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11 сентября 2024, 14:43
Фото: primamedia.ru
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