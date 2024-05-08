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Рынок электротранспорта: как не оставить шанса конкурентам

Рынок электротранспорта: как не оставить шанса конкурентам
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Высококвалифицированный эксперт в сфере электротранспорта, предприниматель Фейруз Иманов раскрыл секрет успеха в конкурентной борьбе за рынок городского электротранспорта.

На 75% выросло количество эксплуатируемых легковых электромобилей в России за минувший год. По данным ГИБДД, опубликованным в конце февраля 2024 года, по дорогам России ездит 39,7 тыс. электрокаров. Большинство из них стоит на учёте в Москве и области – в общей сложности 10 110 штук. А самый существенный рост отмечен в Калининградской области – за год практически в три раза, с 304 авто до 970. Такой взлет обеспечила грамотная организация бизнеса ключевого игрока этой сферы – предпринимателя Фейруза Иманова.

Основанная им в 2009 году компания «НЕКСТЕК Сервис» к 2019 году заняла монопольное положение на рынке российского анклава. А годовой оборот запущенного им в 2014 году направления портативного электротранспорта через пять лет превысил 55 млн рублей. С 2021 года успешный предприниматель, эксперт в сфере электротранспорта всех категорий занимается доставкой автомобилей Тesla из США в РФ, не прекращая поставок и обслуживания массового транспорта «на батарейках», а его методическое пособие по открытию, управлению и поддержке бизнеса в области продаж, аренды и ремонта электротранспорта определило стандарты бизнес-процессов в этой сфере и значительно повысило уровень знаний среди предпринимателей.

Обсудили с экспертом, в чём секрет успеха его предприятия и существуют ли универсальные принципы ведения бизнеса в инновационных секторах экономики.

– Фейруз, данные статистики ГИБДД говорят о повсеместном росте интереса к электротранспорту в России. Как вы оцениваете потенциал этого рынка на современном этапе?

– Портативный электротранспорт – такой, как складные электросамокаты и электрические велосипеды – стал неотъемлемой частью городской мобильности благодаря своей компактности и экологичности. Потенциал огромен, и он не исчерпан. С развитием технологий батарей и электродвигателей увеличится дальность хода таких устройств, и это сделает их еще более привлекательными для потребителей. В связи с растущими проблемами городской транспортной инфраструктуры, включая пробки и загрязнение воздуха, портативный электротранспорт может стать хорошим решением для снижения нагрузки на городские дороги и улучшения экологической ситуации. Развитие систем проката и деления электротранспорта также способствует его распространению, делая его доступным для широкого круга пользователей без необходимости владения собственным устройством.

– Вы начали свой бизнес с небольшого сервисного центра по ремонту электроники и за десять лет сумели выстроить целое предприятие, работающее в нескольких направлениях, связанных с электроникой и транспортом. Что было самым важным в этом процессе?

– Не буду оригинальным, если скажу, что самое важное – это люди, которых вы набираете в свою команду. Я занимался подбором и обучением персонала лично на каждом этапе роста моего бизнеса, будь то сервисный центр, открытие магазина, запуск сайта и так далее. В результате сотрудники моего сервисного центра способны починить то, что не могут починить в 95% сервисах России, а продавцы могут выступить отличными консультантами по всем видам электротранспорта от простейшего портативного до современных электромобилей.

– Вы первым начали поставлять электросамокаты в Калининградскую область в 2014 году, когда они ещё не были так популярны, затем вы первым запустили бизнес по аренде портативного электротранспорта, который также стал весьма успешным. Как удалось предугадать тренд?

– Наблюдательность и анализ – вот главное, что помогает предпринимателю заглянуть в будущее. Всё, что делает жизнь удобнее, рано или поздно побеждает, когда-то и электрическая лампочка казалась дорогой и, в общем-то, небезопасной. Но была усовершенствована настолько, что сегодня мы не представляем жизни без этого устройства. Главное – оседлать тренд первым.

– К настоящему моменту вы выстроили уникальную систему из нескольких направлений, которые поддерживают рентабельность друг друга: магазин, сервисный центр, прокат и аренда. В чем преимущества каждой составляющей вашей бизнес-модели?

– Связка «магазин + сервисный центр + прокат + аренда» хороша тем, что каждое её звено приводит существенный поток клиентов в смежные направления. Например, магазин продает оборудование, люди его ломают – и его нужно ремонтировать. Мы отдаем приоритет ремонта в день обращения клиентам наших магазинов. Люди, зная, что у нас они имеют право приоритетного обслуживания, что им не придётся ждать 2–3 недели в очереди в сервис, выбирают наши магазины. Так как у магазина есть свой сервис, то сборкой и подготовкой транспорта занимаются специалисты сервиса. Они проводят предпродажную подготовку – то, чего не делают наши конкуренты. Таким образом мы избавляемся от огромного количества возвратов из-за заводских дефектов.

– А как пришла идея запустить бизнес по аренде и прокату электротранспорта?

– Сперва появился трейд-ин. Дело в том, что наш сервисный центр поделён на две части: оперативный и сервисный центр магазина. Если сторонние клиенты обращаются в наш сервисный центр, запчасти они покупают в нашем магазине. Случается, что ремонт устройства признаётся нецелесообразным. Мы решили занять эту нишу и предложили клиентам сервисного центра услугу трейд-ин, то есть сдать устройство в сервисный центр и купить новое в нашем магазине с доплатой. А потом появилась аренда как отличный способ дать клиенту за деньги попробовать то устройство, которое он хочет купить.

– Разработанную вами эффективную модель такой внутренней кооперации вы описали в вашем методическом пособии для предпринимателей в сфере электротранспорта, кому оно будет полезно в первую очередь?

– Каждая рекомендация и стратегия, представленная в методичке, основана на реальном опыте и проверена на практике, так что она будет полезна всем, кто хочет начать бизнес: найти поставщиков, например, грамотно организовать взаимодействие с клиентами, собрать команду, будь то небольшой сервис по аренде или комплекс направлений, которые я запустил. Конечно, это потребует вложений, но схема эффективна: магазин является основным звеном этой цепи – продает новый электротранспорт, используя в качестве бонуса свой сервисный центр и в качестве тест-драйва парк арендных устройств. Сервисный центр зарабатывает на ремонте техники и приводит очень большой процент покупателей в магазин. В совокупности все эти направления не оставляют шанса конкурентам, которые владеют только одним из аналогичных направлений.

– С высоты своего опыта и высокой экспертизы в сфере предпринимательства, поделитесь принципами ведения бизнеса в инновационных секторах экономики.

– В инновационном секторе ключевым принципом является постоянное стремление к разработке новых и улучшенных продуктов или услуг. Предприятия должны инвестировать в исследования и разработки, поощрять креативность и принимать риски, чтобы оставаться на передовых позициях. Кроме того, в инновационном секторе важно строить партнерские отношения с другими компаниями, стартапами, инвесторами и академическими институтами. Совместная работа может способствовать обмену знаниями и опытом, ускорить разработку продуктов и расширить рынки сбыта. И еще один важный принцип – соблюдать социальные и этические аспекты своей инновационной деятельности. Обеспечивать безопасность продуктов, защиту данных пользователей, соблюдать законодательство и принципы корпоративной социальной ответственности.

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8 мая 2024, 12:40
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