Собянин: В этом году в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов

Москва продолжает стремительное развитие спортивной инфраструктуры. Только за первые три месяца 2024 года появилось четыре современных объекта, которые оснащены всем необходимым для комфортных занятий и проведения мероприятий.



Так, в столице появились: ледовая арена в Щербинке, спортивно-оздоровительный комплекс "Раменки", универсальный зал "Дружба" и обновленный дворец тенниса "Лужники". Возрастание количества спортивных объектов располагает к здоровому образу жизни и различным тренировкам.

В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что развитие спортивной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений городской политики. Благодаря программе "Спорт Москвы" идет процесс строительства и восстановления необходимых объектов, чтобы регулярные занятия спортом для горожан становились еще доступнее.



Только в прошлом году свои двери открыли 23 объекта. В этом году планы не менее амбициозны: в Москве должны построить и реконструировать еще 15 спортивных комплексов.