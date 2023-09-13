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Среда 13 сентября

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Собянин рассказал о модернизации инфекционной службы Москвы

Собянин рассказал о модернизации инфекционной службы Москвы
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Пандемия стала дополнительным стимулом для модернизации инфекционной службы.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый комплекс Инфекционной клинической больницы №1. До конца года начнется прием пациентов.

"Новая ИКБ №1 станет лучшей инфекционной больницей России, а ее открытие станет достойным завершением модернизации городской инфекционной службы", – написал мэр в своем блоге.

Комплекс ИКБ №1 станет лидером среди инфекционных больниц Москвы. Там оборудуют четыре операционные. Они предназначены для малоинвазивных вмешательств и для пациентов с общей хирургической патологией в сочетании с разными видами инфекций.

Собянин подчеркнул, что модернизация инфекционной службы дает новые возможности для оказания оперативной помощи пациентам.

Градоначальник напомнил, что модернизация инфекционной службы началась в 2019 году. В пик пандемии коронавируса в столице развернули более 26 тысяч коек, а в поселении Вороновское построили инфекционную больницу.

Мэр Москвы в конце августа объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник. Работы пройдут в 140 зданиях.

Ранее завершились ремонтно-реставрационные работы в хирургическом корпусе №9 Боткинской больницы. Началась модернизация корпусов №2 и №10, в которых разместятся радиологическое, пульмонологическое и терапевтическое отделения.

13 сентября 2023, 17:14
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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