Собянин рассказал о комплексной модернизации Боткинской больницы

Капитальный ремонт двух корпусов завершится в 2024 году.



Завершились ремонтно-реставрационные работы в хирургическом корпусе №9, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, корпус №20 готов на 92%. В нем разместится городской урологический центр.

Началась модернизация корпусов №2 и №10. Во втором разместятся радиологическое, пульмонологическое и терапевтическое отделения.

В десятом корпусе расположится научно-академический комплекс. Туда переведут 24 кафедры медицинских центров и вузов, уточнил Собянин.

Мэр отметил, что оба здания являются объектами культурного наследия. В корпусах не только делают ремонт, но и выполняют реставрацию.

"В планах — закончить капремонт этих корпусов во второй половине 2024 года", – заключил Собянин.

Градоначальник 28 августа объявил об открытии 11 поликлиник в Москве. Две из них – новые, девять – реконструированы в рамках городской программы.

В начале августа мэр сообщил о начале второго этапа модернизации системы экстренной медицинской помощи. В 11 больницах реконструируют приемные отделения.