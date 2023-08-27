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Воскресенье 27 августа

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Нашествие наставников, бизнес-тренеров и учителей. Почему все стали друг друга учить?

Нашествие наставников, бизнес-тренеров и учителей. Почему все стали друг друга учить?
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Маркетолог Тимур Вершинин делится опытом и наблюдениями.

За последние 6 лет рынок онлайн-образования в России вырос в 4,28 раза: с 21 млрд рублей в 2016 году до 90 млрд рублей в 2022 году.

Еще совсем недавно нужно было потратить много времени, чтобы найти человека, который согласился бы выдать свои секреты, обучить своим навыкам, и не каждый бы согласился даже за очень большие деньги. Но сегодня соцсети переполнены наставниками, менторами, учителями, коучами. Каждый горит желанием научить чему-либо своих подписчиков и на этом заработать.

С чего все началось

Начался этот бум с вполне благородного желания делиться своими навыками и знаниями и с вполне разумной идеи: “Если мне платят за обучение, то мой продукт – это знания. А я занимаюсь бизнесом по продаже этих знаний. Почему бы не добавить сюда и другие бизнес-инструменты: маркетинг, систематизацию, отдел продаж, отдел поддержки и т.д.?”.

Если есть спрос, то глупо не создать и предложение. Время шло, и люди, которые не обладали никакими навыками и знаниями, глядя на процветание успешных инфобизнесменов, решили тоже на этом заработать и пошли в этот рынок. Не от факта обладания ценными знаниями, а просто из желания быстро сделать деньги. Скопировали информацию из открытых источников, стали продавать свои курсы и тоже заработали большие деньги. Глядя на них, и другие любители легких денег также решили создать свои информационные продукты, совершенно не имея никаких компетенций.

Фото: личный архив Тимура Вершинина

Со временем, у каждого жаждущего быстрых денег обострилось желание разобраться в том, как здесь быстро заработать. Так появились еще и курсы, обучающие, как зарабатывать на курсах, и наставники, обучающие наставников. И вот по такой цепочке полезнейший рынок онлайн-образования превратился в то, что мы сегодня наблюдаем.

Как найти действительно хорошее обучение?

Чтобы найти качественное обучение, нужно посмотреть на то, по какой цепочке оно создавалось: как естественное продолжение бизнеса или эксперта, или просто чтобы заработать на продаже информации.

        1. Например, компании не хватает хороших специалистов. Поэтому она создала свое собственное обучение, чтобы выращивать для себя сотрудников в штат. Чаще всего обучение в таких случаях будет качественным и максимально соприкасаться с реальностью. Но нужно проверить, правда ли все это. Ведь некоторые продавцы курсов могут просто придумать такую легенду.
        2. Пройдите демо-версию обучения или изучите бесплатный контент. Если в демонстрационной версии или в бесплатном контенте уже содержатся ценные инструменты и полезные знания, которые можно применить и получить результат, то велика вероятность, что и основное обучение будет качественным.
        3. Вокруг выбранного обучения есть комьюнити. Если учеников найти довольно легко или есть место для их открытого свободного общения, это хороший показатель. Если у компании есть только сайт, а в соцсетях нет или все аккаунты закрыты, и нет топиков для общения, то, вероятно, их качество обучения страдает, и общение закрыто специально, чтобы ежедневно не удалять негативные комментарии.
        4. Далеко не факт, что человек с миллионом подписчиков сможет научить вас тому, как набрать миллион подписчиков, и человек, заработавший состояние, сможет научить вас быть богатым. Чаще всего люди приходят к результатам своими собственными индивидуальными динамическими стратегиями, которые практически невозможно зафиксировать из-за постоянно меняющихся условий рынка. Также ко всему прочему важна глубина и последовательность изложения материала и правильно составленные домашние задания. Все это результат труда методологов и методистов, и сам по себе миллионер или блогер вряд ли сможет составить сбалансированную обучающую программу. Если, конечно, не наймет нужных специалистов. Об этом можно спросить перед покупкой обучения: как оно составлялось и привлекались ли методологи.
        5. Отзывы и гарантии. Этот пункт сегодня практически не работает. Отзывы покупаются, и формулировки с гарантиями хитро извиваются в обычное словоблудие. Единственный способ получить реальный отзыв – это лично созвониться, а лучше встретиться с 2-3 выпускниками курса и задать им вопросы.

        Все так плохо? – Нет

        Онлайн-образование – это лучшее преимущество людей нашего времени. Никогда за всю историю человечества доступность знаний не была такой, как сейчас. Проблема существует лишь в обилии низкокачественных образовательных продуктов. Поэтому первое, чему следует обучиться, это различать стоящие продукты от пустышек.

        27 августа 2023, 06:27
        Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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