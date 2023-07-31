Карьера пиарщика: как построить и добиться больших высот

Светлана Серебрякова – эксперт в области связей с общественностью с многолетним опытом и "тяжелым багажом" знаний и навыков. За 5 лет работы зарекомендовала себя, как PR эксперт и дважды удостоилась приглашения в члены жюри престижной премии канала Music Box Gold! Светлана всего за 8 лет добилась должности директора PR-департамента крупного маркетингового агентства New World. Как достичь такого успеха и не опустить руки– поделится Светлана Серебрякова.

Светлана, здравствуйте! Расскажите с чего начался ваш карьерный путь и как вам удалось добиться такого потрясающего успеха? С чего все началось и считаете ли вы PR своим призванием?

Здравствуйте! Вы знаете, от первого лица всегда сложнее оценивать, ваше это призвание или нет. Об этом можно говорить, посмотрев на мои результаты, PR-кампании, отзывы моих клиентов. Конечно, в PR я попала не случайно. Я всегда хотела работать с людьми, с медиа, с коммуникацией. Окончив школу, я узнала о таком интересном направлении, как «Связи с общественностью». Это что-то среднее между рекламой и социологией, какая-то смежная область, где можно влиять на восприятие и репутацию компаний, работать со СМИ, журналистами, организовывать ивенты. Направление предполагало все то, что мне так нравится, поэтому без малейших сомнений я пошла в PR.

Следующим этапом моего становления, как PR-специалиста, стало окончание Российского государственного университета туризма и сервиса г. Москвы по специальности «Связи с общественностью». Этот важный шаг являлся отправной точкой для моего профессионального роста. Свой первый опыт работы в СМИ я получила практически сразу после университета, устроившись на работу в Журнал «Генеральный Директор» на должность PR менеджера. Там я отвечала за продвижение двух журналов: «Генеральный Директор» и «Коммерческий Директор», которые входят в медиахолдинг Актион-Медиа. Сейчас он называется немного иначе, но в то время – Актион-Медиа.

Уже тогда, в самом начале карьерного пути, в мои задачи входило организация спонсорских участий, различных конференций и форумов, составление рейтингов. Пока я работала там, я успела реализовать крупные проекты: Топ-250 генеральных директоров России, а также проект журнала по информационной поддержке – «Всероссийский съезд директоров». Поддержка заключалась в том, что мы организовывали форумы в регионах, куда отправляли топовых спикеров по бизнесу, маркетингу, операционной деятельности и финансам. На данных мероприятиях мы собрали в каждом городе до тысячи участников, что является приличным результатом.

Светлана, а как долго вы шли к тому, чтобы стать Директором PR-департамента в модном маркетинговом агентстве New World? Как вам удалось привести это агентство к такому крупному успеху, ведь именно за время вашей работы там, компания существенно выросла в масштабах?

Если учитывать самое начало моей рабочей деятельности, то мне понадобилось около 8 лет, чтобы занять руководящую должность. Не могу сказать, что это много или мало. На моем пути встречались задачи различного масштаба и сложности, я преодолела их все и пришла к тому результату, который можно наблюдать сейчас.

Как мне удалось привести компанию к успеху? Я реализовывала на практике все то, чему училась предыдущие годы. Поскольку я человек творческий, я с удовольствием генерирую какие-то нестандартные кампании и спецпроекты. Мне нравится этим заниматься, поэтому у меня все получается.

Можете ли вы сказать, что ваша работа разнопрофильная?



Да, безусловно, потому что стоящие передо мной задачи всегда абсолютно разные, да еще и из разных областей. За время моей карьеры я организовывала мероприятия, спонсорские проекты, пресс-конференции, пресс-туры и даже корпоративы. Я попробовала себя в мероприятиях разных уровней, которые направлены на разные аудитории. Кроме того, мне приходилось генерировать уникальные идеи и реализовывать различные PR-кампании в форматах онлайн и офлайн, в виде стримов. Также был опыт реализации анаморфозов.

Совсем недавно с одним из наших клиентов был интересный кейс по созданию оптической иллюзии. Эта городская 3D инсталляция расположилась в арт-центре «Хлебозавод» в Москве. Она была осуществлена совместно с известным стрит-арт художником Сергеем IMAN. Работа пиарщика состоит из множества разнопрофильных интересных задач и проектов.

Светлана, все проекты, реализованные вами – нестандартные и масштабные! Поделитесь теми, которые вы считаете самыми яркими мероприятиями и проектами в рамках вашего профессионального роста.

Мне хотелось бы поделиться недавним своим проектом – это коллаборация бренда TECNO и автомобильного бренда HAVAL. Буквально в июле этого года мы вернулись из совместного автопутешествия. Мы с командой ездили в Калмыкию, где на автомобилях HAVAL передвигались с блогерами и журналистами, осматривая самые известные достопримечательности Калмыкии: розовое озеро, поющие барханы и горячие источники.

В рамках путешествия мы запечатлевали Пагоды и Буддийские храмы на камеры новинок бренда TECNO. Смартфоны отличаются улучшенной стабилизацией для съемки в ночном режиме, что стало ключевым моментом при съемке ночного неба Калмыкии. Ведь именно там лучше всего видно звезды и млечный путь.

В чем вообще суть проекта, можете спросить вы. Я отвечу. Мероприятие проходило в формате крупного тест-драйва, где журналисты, новые медиа и известные личности получили возможность протестировать сразу два свежих продукта из разных областей.

Это выглядело максимально гармонично. И на выходе мы получили: 1) высокую лояльность от медиа; 2) большое количество публикаций; и 3) бесплатную рекламу. Одним махом сразу несколько зайцев!

Также масштабным проектом для меня стало подписание сотрудничества BQ и Спартака. В рамках проекта была организована пресс-конференция, которая собрала около сотни журналистов из самых топовых специализированных федеральных СМИ. По окончании мероприятия мы сделали ветеранам презенты в виде памятных лимитированных смартфонов. На следующие сутки проект собрал более 150 публикаций, что говорит о эффективности и плодотворности идеи спецпроекта.

С какими брендами вы работаете в настоящее время особенно тесно? Какие проекты реализовываете и как они повлияли на развитие компании, в которой вы работаете?

Поскольку я работаю в рекламном агентстве, то веду одновременно несколько клиентов. Самый крупный – бренд смартфонов TECNO. Для них мы реализуем наиболее трудоемкие, масштабные и дорогие спецпроекты. Кроме этого, TECNO – это тот бренд, который задействован в проектах различных областей: в PR, в ивентах, в поддержке продаж в магазинах. Наша компания плотно сотрудничает с ним. Мы также организовывали для них участие в VK Фесте в Санкт-Петербурге и в Новосибирске.

Помимо TECNO я активно сотрудничаю с нашими дистрибьюторами: diHouse, Merlion, Digma. Например, в минувшую субботу мы провели пресс-конференцию для бренда Digma PRO по поводу запуска суббренда. Проект собрал много журналистов, и на VK Фесте мы подарили им билеты на мероприятие бренда Digma PRO.

Мы знаем, что Вы являетесь лауреатом Реальной премии Music Box в номинации Best PR. Расскажите, как вам удалось победить в таком знаменитом конкурсе? Какие Ваши заслуги повлияли на это главным образом?

Я считаю, что 2018 год – это достаточно плодотворный год в моей карьере. Мне удалось реализовать с BQ большое количество спецпроектов. Там было и сотрудничество со Спартаком, и подписание контракта на большой годовой тур с известной поп-группой «Руки Вверх» во главе с Сергеем Жуковым, и сотрудничество с музыкальными лейблами, множество интеграций с певцами, актерами, коллаборации с блогерами. Проектов было много, и все они были очень заметными. За PR в BQ я отвечала в единственном лице, это и заметили организаторы премии. Думаю, именно это главным образом повлияло на номинацию в Реальной премии Music Box.

Также нам известно, что вас дважды приглашали занять почетное место члена жюри в престижной Премии Music Box Gold. Помог ли вам накопленный опыт при оценке работ?

Да, конечно. Помог, потому что к моменту, когда меня пригласили занять почетное кресло жюри, у меня за плечами уже были реализованные мной проекты BQ, работа в Нью Ворлд, где я работала с брендом Xiaomi, с их экосистемой, с многочисленными вендорами и инновационными продуктами. Ведь, когда есть выбор с какими брендами работать и какие проекты реализовывать, у тебя складывается более объемный взгляд, он не замыливается в рамках продукта одного бренда. Это позволяет оценивать участников более объективно, понимать, что хорошо, а что не очень, что эффективно, а что недоработано. Все работы и проекты я пропускаю через свой опыт, свои успехи и неудачи.

Хотите ли повторить опыт судейства еще раз, выступить в качестве жюри крупных проектов?

С одной стороны да, поскольку это интересно. К тому же очень приятно, когда в тебе видят не просто работягу, а эксперта в своей области и приглашают в качестве члена жюри. Более того, в июле 2023 года я буду снова участвовать в качестве члена жюри на премии Loud PR в Санкт-Петербурге как раз на День пиарщика 28 июля. Я буду оценивать работы по PR, по инфоповодам и виральности. Это здорово, но одновременно с этим это все-таки очень большая ответственность. Я не знаю, как другие члены жюри, но я всегда подхожу к судейству с особым трепетом, потому что понимаю, что мой вердикт может повлиять на исход события, на рейтинг каждого участника и их победу.

Светлана, поделитесь, пожалуйста, своими планами на ближайшие 5 лет.



Безусловно я продолжу расти в области PR. Планирую не только развиваться сама, но и развивать свою команду, поскольку сейчас все наши проекты – это не единоличная заслуга, а результат командной работы. Так как я занимаю руководящую должность, хотелось бы дальше продолжить прокачивать личный пиар, следить за тенденциями, выступать на конференциях, конечно же путешествовать и находить время для личного отдыха.

ТОП-5 советов о том, как реализовывать проекты так, чтобы вас заметили.



Первый и самый главный совет – надо активно заниматься личным пиаром. Уже прошли времена, когда пиарщик представлял из себя серого кардинала. Настало время, когда чем более известен пиарщик, тем лучше для него. Есть PR специалисты, которые работаю за кулисами, они делают всю работу, и их не знают, а есть те, чьи имена и лица всегда на первых страницах топовых СМИ. Так вот, сейчас нужно быть тем самым пиарщиком, который светит лицом, поскольку твоя репутация и твои проекты идут впереди тебя. В профессии пиарщика нужно быть более открытым, доброжелательным и креативным.

Поскольку сейчас старые методы уже не работают, сейчас эпоха новых медиа, новых открытий и трендов, за которыми важно и нужно постоянно следить. Необходимо регулярно повышать квалификацию и обмениваться опытом, в том числе и с международными коллегами, потому что по-другому какие-то яркие и уникальные проекты, к сожалению, не создать.