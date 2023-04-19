Как обезопасить себя в такси: 5 простых правил

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали землеАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас "Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации "Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом"Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом

Лента новостей

Среда 19 апреля

08:20Как обезопасить себя в такси: 5 простых правил 08:00В 50% новостроек Подмосковья есть отделка 06:28"Просто катастрофа": взглянувшая на себя после пластики Бабкина впала в дикую истерику 04:17Меган Маркл подставила: король Карл III жестко наказал Кейт Миддлтон 02:29Сочи – мировой лидер цен на элитное жилье 00:03Между двумя затмениями: как избежать проблем с 20 апреля по 5 мая 21:50Параллельный импорт или китайский автопром: какие машины можно купить в 2023 году 20:10Полностью другое лицо: в Сети появилось фото Алсу "до пластики" 19:00"Унижает вас": Блиновская искупала Бородину в луже грязи 18:40"Это невозможно": Счастливый протеже Дробыша пустил зевак в родовую палату 18:20"Обвинительный приговор": за спиной Цивина захлопнулась решетка тюремной камеры 18:00"Потерял доверие": Валерия влепила смачную пощечину завалившемуся домой пьяному любимому человеку 17:40"Тема не раскрыта": бросившая Виторгана Нинидзе страстно сжала свое оголенное тело 17:20Раздвинувший ноги Газманов потряс достоинством перед камерой: Волосатый 17:00"Стоял колом": Валерия раскрыла подробности тайной близости с покойным Кобзоном 16:40"С Наташей Королевой": Женатого Николаева поймали за ласками с певицей 16:20"Простите, что оставила страну!": Сбежавшая от тирана Галкина* Пугачева возвращается в Россию 16:00Срочно: Дмитрий Дибров попал в ДТП 15:40По стопам Галкина*: Скрытный Басков женится на старухе 15:20"Мошенничество": заграбаставших имущество Баталова бросили в СИЗО 15:00В Екатеринбурге пожилая водительница сбила ребенка на пешеходном переходе 14:40"Ее использовали": Бояков о горькой участи доживающей век в доме престарелых Дорониной 14:20"Крыша поехала": Сплясавшего на святом распятии Киркорова настигло возмездие 14:00Автомобиль врезался в стену в тоннеле в Москве 13:40Первая сперма: лишившийся в 13 лет невинности фаворит Пугачевой рассказал про связь с Галкиным 13:20Подмосковные хирурги спасли пациентку с опухолью мозга 13:00"Он хочет покинуть больницу": Объявлено о выписке пережившего ампутацию Костомарова 12:40"Радуйте друг друга": Ивлеева дала первому встречному мужику прямо на улице 12:20"Шансоньетка из борделя-варьете": Кучера набросился на предавшую Россию Вайкуле 12:00"Не всем нравится": удовлетворяющий старух Шаляпин изменил размер своего органа 11:40"Унитазы чистят": Лишившемуся денег в Израиле Галкину* нашли новое занятие 11:20Назло бывшему: раскрасневшаяся Муцениеце показала упругую грудь и тугие трусики 11:00"Ищет себе новую девушку": В расставании Виторгана с молодой невестой поставлена точка 10:4099% отказов: эксперты назвали единственный способ законного присоединения балкона 10:20Обрюзг и подурнел: в седобородом Шепелеве тяжело узнать былого красавца 10:00Истощенная и нищая любовница Абдулова всплыла в монастыре: Нужна помощь 09:40"С ним спит": Всплыли детали тайного романа унижающего женщин Киркорова 09:20Брошенная с детьми Муцениеце жестко отыгралась на беременной жене Прилучного 09:00У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 08:40Житель Польши расправился с украинской семьей 08:20Малина весной: чем удобрить куст для роскошного урожая 08:00"Риск развития рака": что не так с косметикой для волос 06:08За полгода аренда однушек подешевела на 7% 04:27Предложение новостроек сократилось на 14% 02:17Тест: угадайте советский фильм по кадру со стюардессой или летчиком 00:02"Оргия кудахтанья и споров": злющая обиженка Маркл влепила Миддлтон смачный шлепок 22:00Волочкова сделала громкое заявление об аресте из-за долгов 21:20"Особой красотой не обладает": показавшую подарок от будущего мужа Бузову рассекретили 21:00Как спастись от аллергии весной 20:00Стоит: напяливший стринги Тарасов засветился на отдыхе с Омаровым
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как обезопасить себя в такси: 5 простых правил

Как обезопасить себя в такси: 5 простых правил
54

Полезные советы для клиентов такси.

Сегодня главенствующую роль на рынке такси занимают компании-агрегаторы. Граждан, промышляющих частным извозом, можно встретить крайне редко. В российских мегаполисах они и вовсе не выдерживают конкуренции. Приложения для вызова такси стали неотъемлемой частью нашей жизни, ведь они позволяют заказать услугу всего в за несколько прикосновений до экрана, что особенно актуально при вечной нехватке времени.

Увы, но даже агрегаторы не смогли полностью решить вопросы безопасности пассажиров. Нападения таксистов на клиентов все еще происходят, особенно эта проблема беспокоит представительниц прекрасного пола, ведь большинство водителей – мужчины, но не все их них джентльмены.

Меж тем, для обеспечение собственной безопасности важно пользоваться именно приложениями-агрегаторами. Крупные компании дорожат своей репутацией, поэтому тщательно контролируют работу водителей. Конечно, на экономичных тарифах требования менее строгие, однако от регулярных проверок никто не освобожден.

Второе правило заключается в необходимости садиться на заднее сидение. Во-первых, физически доступ водителя к вам будет меньше, во-вторых, чаще они проявляют внимание к тем, кто садится сбоку. Кроме того, нужно постоянно следить за маршрутом и не позволять водителю сильно отклоняться.

В идеале передать маршрут такси и номер автомобиля близким, а также позвонить им и громко обозначить свои действия, чтобы водитель услышал. Наконец, пятое правило гласит, что нельзя ничего принимать от таксиста. Да, в бизнес-классе пассажиру предлагается бутылка воды и какие-нибудь снеки. Если упаковка не распечатана, ими можно воспользоваться, однако никакие угощения во всех остальных случаях брать не стоит.

19 апреля 2023, 08:20
Фото: pixabay.com
Woman Hit✓ Надежный источник

По теме

Автоэксперт предостерег россиян от ошибок на шиномонтаже

Пригожин – The Daily Beast: после работы в ЧВК "Вагнер" преступность снижается в 10 и более раз

Пригожин – The Daily Beast: после работы в ЧВК "Вагнер" преступность снижается в 10 и более раз
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отметил, что после прохождения службы в частной военной компании уровень преступности снижается в 10 и более раз. Журналист американского издания The Daily Beast Эллисон Квин обратилась к Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать информацию о том, что экс-боец ЧВК "Вагнер" после возвращения с СВО убил человека.

Ирина Дубцова посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Ирина Дубцова посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Певица поддержала бойцов. Дубцова отметила высокую организацию работу пункта и удобство для тех, кто желает поступить на службу по контракту.

Пригожин заявил о начале расследования против "подонков" из Gulagu.net

Пригожин заявил о начале расследования против "подонков" из Gulagu.net
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о начале расследования по факту видео, которое, по его мнению, дискредитирует частную военную компанию. Он назвал авторов ролика "подонками" и отметил, что они "будут наказаны". Евгений Пригожин рассказал, что по инициативе главы лиги ветеранов локальных конфликтов, героя России Андрея Трошева будет возбуждено уголовное дело по факту видео дискредитирующего ЧВК "Вагнер".

Программа реконструкции столичных поликлиник завершится до конца 2023 года – Собянин

Программа реконструкции столичных поликлиник завершится до конца 2023 года – Собянин
Москва определила ключевые задачи развития здравоохранения. До конца текущего года программа реконструкции московских поликлиник завершится, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Подмосковные хирурги спасли пациентку с опухолью мозга

Подмосковные хирурги спасли пациентку с опухолью мозга
В больницу поступила подмосковной Коломны поступила женщина 40 лет с жалобами на постоянные головные боли, головокружения и повышенное давление.

Выбор читателей

17/04ПндПришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова 17/04ПндАлла, найди врача в Израиле: изуродованный пластикой любимчик ищет помощи у Пугачевой 18/04ВтрИстощенная и нищая любовница Абдулова всплыла в монастыре: Нужна помощь 17/04Пнд"Все обалдели": Совратившая Николаева Королева вышла с пузом из-за минутной близости 17/04Пнд"Предательство": рванувший из Москвы Газманов потерял достоинство 17/04Пнд"У Бузовой есть дети": обманувшую всех звезду “Дома-2” сдали с потрохами