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Собянин: В ТиНАО за пять лет планируется построить еще 17 объектов здравоохранения

Собянин: В ТиНАО за пять лет планируется построить еще 17 объектов здравоохранения
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Более 500 тысяч жителей Троицкого и Новомосковского округов прикреплены к столичным больницам и поликлиникам.

Город уделяет особое внимание развитию медицины в Новой Москве, написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин. Он отметил, что в готовых и строящихся районах ТиНАО создается развитая сеть поликлиник, амбулаторий и станций скорой помощи.

По словам мэра, с 2012 года в Новой Москве ввели в эксплуатацию десятки объектов здравоохранения. Открылась больница в Коммунарке, поликлиники в поселениях Московский, Рязановское, Сосенское.

Также построен Центр инфекционных болезней в Вороновском. Появились подстанции скорой помощи в Коммунарке, Троицке, Московском и Киевском.

Собянин сообщил, что большая часть социальных объектов строится за счет инвесторов.

"В планах на ближайшие 5 лет — еще 17 объектов здравоохранения и Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра" в Троицке", – заключил градоначальник.

В текущем году в столице заработают три программы оказания стационарной медицинской помощи. Первая направлена на развитие органосберегающих технологий, вторая нацелена на борьбу с недугами, которые становятся причиной ранней инвалидности, третья касается открытия новых медучреждений и внедрения технологий.

До 2025 году в столице построят 32 поликлиники. Продолжается реконструкция зданий действующих медучреждений.

27 марта 2023, 09:54
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство "Москва"
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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