Что делать, если вы прилетели, а багаж нет: 5 шагов от юриста

Потеря багажа — неприятно событие, которое может произойти в поездке. Безусловно, никто не хочет бегать в аэропорту и выяснять, куда же делись любимые вещи. Однако, нужно быть готовым к любой ситуации. Специально для издания Царьград юрист Екатерина Антонова поделилась пошаговой инструкцией.
Что делать, если вы прилетели, а багаж нет:
- Прежде всего, обратитесь на стойку информации. Иногда прямо там можно выяснить, что багаж летит в пункт назначения другим рейсом.
- Обязательно заполните заявление о пропаже и укажите актуальный номер телефона.
- Если решить вопрос быстро не получается, необходим отправить форму на стойке Lost&Found или у сотрудника авиакомпании. Нужно корректно указать характеристики чемодана и данные по бирке.
- Возьмите номер телефон у сотрудника, который занимается оформлением вашего случая. Так, вы сможете быть на связи.
- В течение 21 дня ожидайте багаж. Однако, если вам не повезло, не расстраивайтесь. Оформляйте документы для компенсации. Обычно это 20 долларов за 1 килограмм. Эту сумму можно обжаловать.
Юрист уточняет, что обычно багаж находится очень быстро. Запаситесь терпением, мониторьте ситуацию и ожидайте возвращение своего богатства.