Советы от Бабы Нины: пророчества, которые сбываются

Советы бабушки Нины из сериала "Слепая" актуальны во все времена.

Телесериал "Слепая" основан на жизни слепой Бабы Нины — ясновидящей и пророчицы. Ее часто сравнивают с Вангой, ведь обе видят эту жизнь с другой стороны. Говорят, что и баба Нина чувствует, когда у человека что-то не так. Не оценивает по одежде или внешности, а видит его судьбу.

Пока в сериале рассказывают подробности жизни слепой, поклонники собирают мудрые слова ясновидящей. Пророчества Бабы Нины, которые сбываются: