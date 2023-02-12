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Воскресенье 12 февраля

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Советы от Бабы Нины: пророчества, которые сбываются

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Советы бабушки Нины из сериала "Слепая" актуальны во все времена.

Телесериал "Слепая" основан на жизни слепой Бабы Нины — ясновидящей и пророчицы. Ее часто сравнивают с Вангой, ведь обе видят эту жизнь с другой стороны. Говорят, что и баба Нина чувствует, когда у человека что-то не так. Не оценивает по одежде или внешности, а видит его судьбу.

Пока в сериале рассказывают подробности жизни слепой, поклонники собирают мудрые слова ясновидящей. Пророчества Бабы Нины, которые сбываются:

  • Если в доме есть изображения желтых цветов, то все женщины в этом доме будут несчастны.
  • Обручальное кольцо всегда носить нужно, тогда и брак счастливым будет.
  • Нельзя хранить в доме сломанные предметы, посуду с надколами и трещинами — они накапливают негативную энергию и выплескивают ее в пространство вокруг.
  • Любое новое дело следует начинать во вторник.
  • Бабушка говорит, если муж не пользуется духами, которые подарила жена, это верный знак — муж что-то от жены скрывает.
  • Бумажные игрушки нельзя держать у кровати. От этого может разрушиться семья.
  • Если одна женщина за другой готовку заканчивает — личная жизнь у обеих не сложится.
  • Когда в доме много зеркал, то все счастье в них остаётся. В доме должно быть одно зеркало.
12 февраля 2023, 20:09
Баба Нина. Сериал "Слепая" Фото: Скрин с сериала
Телеканал "ТВ-3"✓ Надежный источник

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