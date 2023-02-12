Советы от Бабы Нины: пророчества, которые сбываются

Телесериал "Слепая" основан на жизни слепой Бабы Нины — ясновидящей и пророчицы. Ее часто сравнивают с Вангой, ведь обе видят эту жизнь с другой стороны. Говорят, что и баба Нина чувствует, когда у человека что-то не так. Не оценивает по одежде или внешности, а видит его судьбу.
Пока в сериале рассказывают подробности жизни слепой, поклонники собирают мудрые слова ясновидящей. Пророчества Бабы Нины, которые сбываются:
- Если в доме есть изображения желтых цветов, то все женщины в этом доме будут несчастны.
- Обручальное кольцо всегда носить нужно, тогда и брак счастливым будет.
- Нельзя хранить в доме сломанные предметы, посуду с надколами и трещинами — они накапливают негативную энергию и выплескивают ее в пространство вокруг.
- Любое новое дело следует начинать во вторник.
- Бабушка говорит, если муж не пользуется духами, которые подарила жена, это верный знак — муж что-то от жены скрывает.
- Бумажные игрушки нельзя держать у кровати. От этого может разрушиться семья.
- Если одна женщина за другой готовку заканчивает — личная жизнь у обеих не сложится.
- Когда в доме много зеркал, то все счастье в них остаётся. В доме должно быть одно зеркало.