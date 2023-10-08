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Как Ваше число жизненного пути влияет на выбор профессии

Как Ваше число жизненного пути влияет на выбор профессии
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Элла Эрнес

Элла Эрнес

 Нумеролог

Давайте познакомимся с понятием, что же такое число жизненного пути?

Число жизненного пути (ЧЖП) – это число, которое определяет вектор человека, в каком направлении его импульс будет реализован.

Конечно, полностью полагаться при выборе профессии всего лишь на один показатель я бы не рекомендовала, поскольку человек – это очень глубокая система, мы обладаем множеством кодов, которые обязательно стоит брать во внимание.

Но сегодня поговорим про ЧЖП.

Как уже выяснили – это некий вектор развития человека, то направление, куда Душа желает развиваться. Этот параметр открывает дорогу, по которой личность достигнет свою миссию.

Как узнать число своего пути?

Возьмем дату 11.8.1995

1) Число Дня Рождения + Число Месяца Рождения + Число Года Рождения

(1+1)+(8)+(1+9+9+5)

2) Суммируем до однозначного

2+8+24= 2+8+6

3) Результат суммируем до однозначного

2+8+6=16

1+6 = 7

Число Пути в нашем примере равен 7.

Описание значений:

1) Изобретатель. Вдохновлять и вести за собой людей, быть примером для других. Учить.

2) Дипломат. Создавать покой окружающим, быть опорой для близких, гармонизировать мир вокруг.

3) Творец. Создавать радость и вдохновлять людей, делиться с миром позитивом, развивать творческую жилку.

4) Строитель. Быть организованным человеком, доводить дела до конца, примером нравственности и справедливости. Быть созидателем, а не разрушителем.

5) Авантюрист. Своим примером вдохновлять людей на проживание яркой жизни, быть свободным и независимым от окружающих, постоянно развиваться.

6) Идеалист. Быть примером порядочного семьянина, развить в себе чувство любви. Создавать атмосферу семьи для близких.

7) Исследователь. Научиться понимать истину и погружать в неё людей, показывать глубину этого мира.

8) Политик. Быть сильным человеком, управлять грамотно своей энергией во благо других людей.

9) Духовник. Создать и транслировать в мир понятие безусловной любви, помогать другим людям.

Говоря о профессии, я бы рекомендовала подойти к подбору комплексно. Своим клиентам я рассчитываю идеальную сферу деятельности, которая будет закрыть не только вопрос ее интереса, но и реализацию предназначения и миссии человека. Разумеется, для расчета требуется не один код, как например ЧЖП, а около пяти параметров, чтобы иметь полную картину и сделать максимально точную выборку поля деятельности.

Поскольку, когда мы выполняем свои задачи (предназначения), то все события в нашей жизни приобретают положительный окрас, появляется энергия и удача

Поэтому, наилучший способ выполнить свою предназначение – это сделать его частью повседневной деятельности – работой.

А сейчас мы уже сможем определить вектор развития человека.

Так, если ваше Число Пути 7, то выбирая свою деятельность, нужно опираться на энергию этого числа. Как мы выяснили раннее, 7 – это исследователь, это ученый. То есть, такой человек стремиться всегда к новой информации, к скрытой. Ему доставляет неимоверное удовольствие копать вглубь, изучать и открывать для себя новое понимание этого мира. И, конечно, делиться этим с окружающими.

Поэтому, нашему герою прекрасно бы подошли профессии, деятельность которых заключалась бы в поиске информации, в детальной работе с ней, деятельность, требующая внимание к деталям и изучение. Эта любая профессия, где человек будет заниматься подобным перечнем работы и в уединении: ученый, преподаватель, изучение духовных знаний, психолог, журналист, эзотерик и так далее

Человек может выбрать любую профессию. Дело не в самой профессии, а в роде деятельности. Выбирайте тот род деятельности, который будет отвечать энергиям вашего Числа Жизненного Пути.

Иными словами, если вы 1, это не значит, что нужно бросать свою работу и становиться, к примеру, учителем. Главное, в уже выбранной вами профессии, заниматься тем, что свойственно Числу вашего Пути. Например, вы можете обучать коллектив, проводить совещания и тренинги (много говорить и быть лидером), заниматься документами и так далее.

Человеческая жизнь – это прекрасный опыт и путь, который помогает раскрыть его потенциал, обогатить духовно и привнести радость в жизнь.

Поэтому я рекомендую не относиться к нумерологии как к ограничению сущности человека, а наоборот, понять, что нумерология дает множество инструментов для реализации своего потенциала и раскрытию своих талантов. Потому что ее цель – дать глубокое понимание, кто ты есть. А когда ты знаешь, кто ты есть, то приходит четкое осознание, куда ты хочешь пойти и как до этого дойти.

8 октября 2023, 06:05
Фото: Stocktake/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
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