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Вторник 10 октября

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Эксперт дала советы по выбору репетитора

Эксперт дала советы по выбору репетитора
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Поиск репетитора – процесс не из легких. Как среди многочисленных предложений на рынке сделать правильный выбор и найти репетитора, занятия с которым будут эффективными для ребёнка и при этом не ударят по семейному бюджету? Советами поделилась руководитель онлайн-школы "Зачетный курс" Светлана Леонидовна Шмонина.

Четко определите цель занятий с репетитором

Часто родители совершают ошибку и выбирают репетитора отталкиваясь от его возраста, экспертного статуса или наличия ученой степени. Кто-то предпочитает делать выбор в пользу репетитора постарше, руководствуясь тем, что это показатель опыта и компетенции. Некоторым родителям важно, чтобы репетитор был практикующим учителем в школе. А для кого-то на первом месте количество дипломов и наличие кандидатской степени. Однако всё это абсолютно не является определяющим показателем.

В первую очередь, выбирая репетитора, следует определить задачи, которые вы ставите перед этими дополнительными занятиями и отталкиваться от этих критериев. Например, если ваша цель подготовить старшеклассника к ЕГЭ, то будет хорошо выбрать репетитора, который имел опыт работы в экзаменационной комиссии, а если вам необходимо подтянуть второклассника по предметам начальной школы, то вряд ли с этим справится специалист, который специализируется на подготовке к ЕГЭ. Именно поэтому следует четко определиться с задачами, которые будут поставлены репетитору и выбирая специалиста отталкиваться, прежде всего, от его профиля.

Ориентируйтесь на темперамент и характер ребенка

Возможно для кого-то это будет сюрпризом, но не всем детям подходят занятия с репетитором. Для некоторых школьников занятия в группе в онлайн-школе будут гораздо эффективнее. Поэтому прежде чем выбрать индивидуальный формат занятий с репетитором подумайте о том, какой метод обучения будет комфортнее для вашего ребенка. Многие уверены, что только индивидуальные занятия с репетитором могут дать отличный результат, но это не так, всё зависит от индивидуальных способностей и характера школьника, например, если ребёнку сложно сфокусироваться на занятии или он испытывает сложности в общении с коллективом, то занятия с репетитором будут комфортнее для ребенка. Но бывают общительные, энергичные и активные дети, которые получают удовольствие от работы в команде, таким детям важно проявлять свои лидерские качества, получать дополнительный опыт от общения с единомышленниками в группе, поэтому лучшим вариантом для таких детей будет онлайн-школа, а уроки с репетитором будут скучными и утомительными и, в конце-концов, не принесут никаких результатов.

Чек-лист: выбираем репетитора:

Если вы окончательно выработали для себя цели и задачи индивидуальных занятий с репетитором и определили, что для вашего ребёнка такой формат наиболее комфортен, то возникает следующий вопрос: где искать репетитора? Есть несколько проверенных способов:

  1. Старое доброе "сарафанное" радио

Этот метод работал во все времена, поэтому, в первую очередь, поинтересуйтесь контактами специалистов у родителей одноклассников вашего ребенка, школьного учителя, у собственных друзей, знакомых или коллег по работе, своих. Обратитесь за помощью к интернету, задайте вопрос на форуме или почитайте отзывы других родителей, если есть возможность – свяжитесь с авторами отзывов, чтобы пообщаться в воочию и разузнать все подробности об эффективности преподавания специалиста, которого хотели бы выбрать для индивидуальных занятий.

2. Воспользуйтесь поиском репетитора на profi.ru.

Приложение или официальный сайт profi.ru позволит быстро и легко найти хорошего репетитора для своего ребёнка. На сервисе собрано множество аккаунтов специалистов с реальными отзывами от клиентов. Также есть возможность в режиме онлайн обсудить все интересующие моменты, расписание занятий и убедиться в квалификации педагога, благодаря дипломам и сертификатам в личном профиле специалиста.

3. Запишитесь сразу к нескольким репетиторам на пробные занятия

У квалифицированных добросовестных репетиторов перед началом сотрудничества должно быть обязательно предусмотрено бесплатное пробное занятие. Это необходимо не только для того, чтобы педагог смог определить начальный уровень знаний ребёнка, объем предстоящей работы и донести это до сведения родителей, но и для того, чтобы в двустороннем порядке убедиться в том, что и ученику и преподавателю комфортно коммуницировать друг с другом. Чтобы школьнику на занятиях было комфортно, дайте ему возможность самому выбрать педагога, который будет с ним на одной волне. Не пожалейте времени и сил, запишитесь сразу к нескольким специалистам, чтобы не ошибиться с выбором репетитора.

4. Следите за состоянием ребенка после занятий

Первое время после начала занятий с репетитором следите за эмоциональным и физическим состоянием школьника. Он не должен сильно перегружаться, испытывать упадок сил и эмоциональное перенапряжение, в таком случае занятия не будут идти на пользу. Если вы заметили, что после встречи с репетитором ребенок выглядит вялым и подавленным, то это повод сменить репетитора. Не стесняйтесь в подробностях расспрашивать ребенка о занятиях, от ответов вашего ребенка напрямую зависит ваше понимание эффективности уроков с репетитором.


10 октября 2023, 06:40
Фото: Pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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