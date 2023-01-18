Как быстро взбодриться в течение рабочего дня без кофе

Не обязательно пить кофе для бодрости.

В течение рабочего дян у каждого человека наступают моменты, когда клонит в сон. Особенно это проявляется в осенне-зимний период. А людям, страдающим хронической усталостью, справиться с сонливостью очень непросто.

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Эксперты рекомендуют не перебарывать себя и вздремнуть 10-15 минут. Так организм быстро и безопасно восстановит силы. Но не у всех есть такая возможность. Еще одним не менее эффективным способом является стакан воды. Кстати, вместо кофе, который люди привыкли пить для бодрости, лучше отдать предпочтение именно воде. Если же при этом разыгралось чувство голода, лучше съесть горсть орехов, сухофруктов или кусочек сыра. Это тоже придаст организму бодрости и сил.

Врач-сомнолог Михаил Котенков советует ставить кофеиносодержащие напитки лишь на третье место в списке бодрящих. Они могут помочь, если у человека еще нет зависимости от кофеина. Также помогут травяные напитки, матча, масала, пуэр.

Если сильно клонит в сон, а впереди еще целый рабочий день, врач советует выйти на улицу подышать свежим воздухом. Также можно разогнать кровь при помощи короткой зарядки. Это поможет проснуться и придаст сил.

Если же такой возможности нет, то можно просто сменить деятельность на 10–15 минут. К примеру, можно пройтись по этажу, поговорить с собеседниками, навести порядок на рабочем месте, сообщает "Подмосковье сегодня".

Очень важно не забывать, что тяжелая пища только еще больше клонит вас в сон, поэтому во время работы избегайте плотных приемов пищи. Вредит также недостаочное освещение и отсутствие нормального ночного сна. Все это снижает работоспособность в течение дня. Важно помнить, что время сна не должно быть меньше семи часов в сутки.