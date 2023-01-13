Пушистый кот по кличке Лафет пополнил ряды МЧС России

В пожарной части №8 города Курска обитает весьма необычный помощник — кот по кличке Лафет. Несколько месяцев назад он пополнил ряды МЧС России, хотя до этого был бездомным.
Летом минувшего года на прежнем месте обитания хвостатого загорелась дача. Когда пожарные тушили огонь, к ним прибился этот пушистый кроха. В итоге спасатели признали котика своим, забрали и приютили.
Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", снимок кота Лафета с одним представителей МЧС России разошелся по соцсетям. Россияне восхищаются поступком пожарных и красотой их верного спутника.