Пожарные на публике приласкали своих пушистиков

Горячие австралийские пожарные вновь обнажились для нового календаря. Все средства, полученные от его продажи, пойдут в благотворительные организации по всей Австралии. Календарь выпускается ежегодно с 1993 года, и за это время красавцам удалось собрать более 2,5 миллионов долларов. В этот раз пожарные позируют с очаровательными щенками.

