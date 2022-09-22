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Кубок Кремля. Фото: "Дни.ру" Кубок Кремля. Фото: "Дни.ру"
Кубок Кремля. Фото: "Дни.ру" Кубок Кремля. Фото: "Дни.ру" Кубок Кремля. Фото: "Дни.ру"

Кубок Кремля: в Москве пройдет международный турнир по бально-спортивным танцам

22 октября в Государственном Кремлевском дворце пройдет второй "Кубок Кремля – гордость России!" по латиноамериканским и европейским танцам.
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Эта осень не оставит любителей спортивных бальных танцев без профессиональных выступлений именитых российских и зарубежных спортсменов. Президент Российского Танцевального Союза (РТС), заслуженный деятель искусств России Станислав Попов представит на главном паркете страны "Кубок Кремля – Гордость России!" при поддержке генерального партнера "Газпромбанк" (АО). Соревнование будет проведено во второй раз, а отбор участников более принципиальный по требованиям организатора.

Кубок Кремля. Фото:

"Наши Кремлевские турниры уже более 25 лет являются турнирами только по приглашению. Лучшие пары мира были участниками наших Кубков, нам всегда удавалось собрать на одном паркете самых высокорейтинговых спортсменов. И теперь в нынешних условиях, когда иностранные участники и хотят очень выступить у нас, но не могут приехать в нашу страну по разным причинам, мы все равно делаем все возможное, чтобы соревнования оставались международными", – рассказал Станислав Попов.

Кубок Кремля. Фото:

22 октября в Государственном Кремлевском дворце в пяти турнирах по латиноамериканским и европейским танцам выступят 104 профессиональных, любительских и Про-Эм дуэтов, чтобы в пяти номинациях определить чемпионов "Кубка Кремля – Гордость России!". В этот раз на соревнованиях будут представлены пары из стран СНГ: Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Армения. Судейская панель – высокопрофессиональные арбитры из Италии, Индонезии, Казахстана, Латвии, Эстонии и России.

Кубок Кремля. Фото:

В профессиональном турнире по латиноамериканским танцам, а это всего лишь 26 пар, болельщики увидят "сливки" российского спортивного бального танца. Пара номер один – чемпионы России 2022 года Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Они смогли стать победителями первого "Кубка Кремля – Гордость России!" в апреле.

В январе на турнире UK они стали финалистами, а позднее в мае заняли на традиционном танцевальном фестивале в Блэкпуле второе место, уступив только победителям. В сентябре они смогли принять участие в Калифорнии в турнире Embassy Ballroom Championships, став вице-чемпионами.

Турниры Станислава Попова в Кремле всегда больше, чем состязания. Это масштабный праздник танца, синтез спорта и искусства, соревновательного процесса и светского события. Нынешний "Кубок Кремля – Гордость России!" – это шесть часов нон-стоп хорошо спланированных действий: смены танцевальных программ, показательных выступлений, танцев для зрителей… и только в живом музыкальном сопровождении двух оркестров, с обязательным вечерним дресс-кодом для гостей, в красиво украшенном зале… Сегодня для многих танец – это то, что "держит на плаву", то, что заставляет жить с верой в лучшее!

Кубок Кремля. Фото:

Святослав Герасимов и Анастасия Захарчук, профессиональная российская пара, которая украсила афишу предстоящего турнира. По словам танцоров, для них главное сегодня – искренне и с душой отдаваться профессии и дарить людям радость, несмотря ни на какие внешние факторы.

Кубок Кремля. Фото:

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Кубок Кремля. Фото: "Дни.ру"
Автор: 22 сентября 2022, 13:04 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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