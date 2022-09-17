Почему в квартирах Москвы до сих пор не дали отопление

В этом году осень наступила резко. 1 сентября погода сменилась с изнуряющей жары на холод. Бабьего лета пока так и не наступило. Синоптики уверяют, что температура в Москве ниже климатической нормы. У москвичей возникает закономерный вопрос: когда же в квартирах дадут отопление?
Начало отопительного сезона в столице напрямую зависит от температуры воздуха. Если в среднем суточная температура держится ниже отметки +8 в течение пяти дней или если синоптики прогнозируют похолодание, правительство Москвы решает дать старт отопительному сезону.
Социальные учреждения уже начали отапливаться, а вот в квартирах пока тепла нет. По статистике за последние семь лет отопительный сезон в Москве начинается в конце сентября или начале октября.
В прошлом году отопление дали в середине сентября, так как было уже плюс восемь. Стоит отметить, что отопительный сезон начинается плавно, регулировка и отладка всех систем занимает время.
Эксперты отмечают, что во время отопительного сезона в квартире не должно быть холоднее +18 градусов, в противном случае необходимо обратиться в свою УК. В детских садах температура должна быть от 20 до 24 градусов. В школах – от 18 до 24 градусов.