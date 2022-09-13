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Сервисом записи к нотариусу на mos.ru воспользовались 22 тыс. москвичей

Сервисом записи к нотариусу на mos.ru воспользовались 22 тыс. москвичей

В прошлом году на mos.ru запустили сервис предварительной записи к нотариусу. Москвичи могут выбрать удобную дату посещения, подготовить документы и получить услугу без очереди.
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С помощью сервиса можно оформить наследство, подать документы для подготовки к сделке с использованием материнского капитала и многое другое, рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов. Он уточнил, что к сервису подключились уже около 200 специалистов.

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С помощью сервиса "Вызов мастера" москвичи решили более 100 тысяч вопросов в ЖКХ

"Благодаря этому у жителей есть возможность выбрать ближайшую к дому или работе нотариальную контору", – отметил Козлов.

В 2022 году москвичи воспользовались сервисом 13,5 тысячи раз. Чаще всего через него записываются на оформление доверенности или согласия, а также наследства, подачи документов для сделок с недвижимостью. Пользуются популярностью услуги по составлению и оформлению завещаний, по свидетельствованию копий и подлинности подписи.

На сервис можно перейти по ссылке или найти его через каталог услуг в разделе "Услуги для жителей". Необходимо выбрать вкладку "Документы", кликнуть по пункту "Запись на прием к нотариусу" и получить услугу. После этого нужно указать тему обращения, выбрать нотариуса, подходящее время посещения.

Сервис доступен для пользователей со стандартной или полной учетной записью на портале mos.ru. Также через него могут записываться индивидуальные предприниматели и представители юрлиц.

Ранее сообщалось, что с помощью сервиса "Вызов мастера" москвичи решили более 100 тысяч вопросов в ЖКХ. Заявку можно подать в несколько кликов с любого электронного устройства и отслеживать ее статус в личном кабинете наmos.ru.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Mos.ru
Автор: 13 сентября 2022, 17:59 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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