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Общество
Территории 200 образовательных учреждений благоустроили к 1 сентября

Территории 200 образовательных учреждений благоустроили к 1 сентября

На территории московских школ появились новые детские площадки и зоны для воркаута.
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В России наступил День знаний. 1 сентября миллионы школьников по всей стране отправились в образовательные учреждения. Особые сюрпризы в первый день осени ждали молодых москвичей. Власти города специально к празднику благоустроили территории двух сотен учреждений образования.

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В новом учебном году школьники смогут заниматься не только уроками, но и активным спортом. Власти российской столицы привели в порядок 80 футбольных стадионов, а также оборудовали более 740 современных детских площадок и порядка ста зон для воркаута.

Масштабные работы по благоустройству школьных территорий к 1 сентября провели специалисты комплекса городского хозяйства. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, под обновление попали образовательные учреждения во всех административных округах столицы.

"К 1 сентября завершили комплексные мероприятия по обновлению территорий школ и детских садов: оборудовали более 740 современных детских площадок и около 100 зон для воркаута, привели в порядок почти 80 футбольных полей и межшкольных стадионов. Работы проходили во всех административных округах, их общая площадь составила свыше 200 гектаров", — подчеркнул чиновник.

Заместитель главы столичного региона также отметил, что перед специалистами стояла задача провести благоустройство по современным стандартам. Власти города стремились сделать спортивные площадки доступными и для местных жителей.

"В рамках проектов обновили существующие пешеходные дорожки и проложили новые, поставили уличную мебель, провели дополнительное озеленение", – уточнил Петр Бирюков.

По его словам, в новом учебном году во дворах столичных школ появилось новое освещение. Специалисты установили более 3,3 тысячи энергоэффективных фонарей. Заместитель мэра Москвы уверен, что школьники смогут пользоваться спортплощадками и в вечернее время суток.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 сентября 2022, 19:05 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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